В Индии представили первый 32-битный процессор Vikram 3201 — его разработали и произвели на территории страны

Созданный сотрудниками Полупроводниковой лаборатории (SCL) Индийской организации космических исследований (ISRO) процессор Vikram 3201 стал первым полностью разработанным в Индии 32-разрядным чипом. Он сконструирован и сертифицирован для работы в экстремальных условиях на борту космических ракет-носителей. На этой неделе процессор представили премьер-министру Индии Нарендре Моди (Narendra Modi) на отраслевом мероприятии Semicon India 2025.

Несмотря на это достижение, чип Vikram 3201 вряд ли поможет полупроводниковой индустрии Индии продвинуться вперёд быстрыми темпами. Дело в том, что представленный чип работает на частоте 100 МГц и изготавливается по техпроцессу 180 нм, что вряд ли заинтересует производителей устройств для потребительского сегмента. Несмотря на это, первая партия Vikram 3201 была успешно протестирована в космосе во время миссии с использованием ракеты-носителя PSLV-C60 ранее в этом году. Чип подтвердил способность работы в жёстких условиях запусков: при температуре от –55 до +125 °C и повышенном уровне радиации.

Vikram 3201 является 32-разрядным микропроцессором с собственной системой команд из 152 инструкций с поддержкой вычислений с плавающей точкой. Он работает от напряжения 3,3 В и потребляет во время работы порядка 0,5 Вт. Процессор упакован в 181-контактный корпус. Vikram 3201 предлагает 20-разрядную внешнюю адресную шину, 256 программных прерываний и четыре 32-битных таймера. Процессор является дальнейшим развитием 16-битного чипа Vikram 1601, выпущенного в 2009 году.

Согласно имеющимся данным, первые 32-битные чипы Vikram изготовили в марте этого года в рамках программы по развитию индийской полупроводниковой отрасли India Semiconductor Mission, которая стартовала в 2021 году. Производство чипов Vikram осуществляется на предприятии в Мохали, штат Пенджаб. По данным источника, Индия планирует задействовать новые чипы в оборонной промышленности, аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и энергетическом секторе. В настоящее время ведётся строительство пяти дополнительных линий по производству чипов, а местное правительство также одобрило реализацию 10 крупных отраслевых проектов.