ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ

Лидером на мировом рынке чат-ботов с искусственным интеллектом с большим отрывом остаётся OpenAI ChatGPT. Второе место с большим отрывом занимает Perplexity, но серебряному призёру всё сильнее угрожает бронзовый — Microsoft Copilot.

Источник изображения: statcounter.com

Источник изображения: statcounter.com

ChatGPT занимает 80,92 % мирового рынка чат-ботов — таковы показатели статистического сервиса StatCounter, основанные на более чем 3,8 млрд просмотрах страниц на более чем 1,5 млн сайтов в период с марта по август 2025 года. Пик популярности ChatGPT пришёлся на апрель, когда у платформы было 84,2 % мировой аудитории, и несмотря на снижение показателей в последующие месяцы, чат-бот сохранил за собой более четырёх пятых мировой аудитории, значительно опережая любого конкурента.

Формально ближайшим конкурентом является Perplexity, чьи позиции представляются шаткими: в марте за сервисом были 14,1 % аудитории, к июлю его популярность снизилась до 8,0 %, а в августе немного восстановилась и составила 9,0 %. Perplexity стремится выделиться, предлагая инструменты ИИ для исследований и интеграции актуальных данных. Но этого, похоже, недостаточно, чтобы противостоять крупнейшему конкуренту.

Тем временем Microsoft Copilot продемонстрировал заметный рост. В марте он начал с доли 0,3 %, к маю оперативно поднялся до 5 %, а летом колебался в районе 4–5 %. Это значит, что активная интеграция ИИ в экосистемы Windows и Office работает. От ChatGPT чат-бот Copilot, конечно, значительно отстаёт, но при наличии устойчивого роста он уже соперничает с Perplexity за второе место на рынке. Если интеграция ИИ в продукты Microsoft продолжит расширяться, а доверие пользователей будет расти, Copilot имеет шансы стать самым серьёзным конкурентом лидеру.

Доли остальных игроков остаются незначительными. Gemini, несмотря на обширное присутствие Google, удерживает от 1,9 % до 3,3 %; DeepSeek вырос в августе до 2,7 %; а Anthropic Claude так и не преодолел даже 1,2 %.

Источник:

Теги: statcounter, chatgpt, ии
