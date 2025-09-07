Сегодня 07 сентября 2025
AMD считает важным создание хороших ПК для локальной работы с ИИ

Представители AMD на мероприятии IFA 2025 в Германии приняли участие в примерно часовой беседе с журналистами, и перечень обсуждаемых тем оказался достаточно широк, чтобы уместиться в одну новость. Одной из важных тем стала траектория развития отрасли искусственного интеллекта, и AMD считает, что сейчас эта сфера всё ещё находится на начальных этапах. Попутно отмечается, что важно создавать ПК, эффективно работающие с ИИ на локальном уровне.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

На вопросы представителей прессы в ходе «круглого стола» на IFA 2025 отвечал старший вице-президент и руководитель группы вычислений и графики Джек Гуинь (Jack Huynh). Он заявил, что тема ИИ в наше время всё ещё не слишком хорошо раскручена. Эволюция профильных технологий происходит стремительно, и пока рано говорить о замедлении роста или стагнации. Если в прошлом году популярным было генерирование изображений по текстовому описанию, то теперь ИИ спокойно создаёт видеоряд не только по текстовому, но и голосовому запросу. По мнению представителя AMD, всё напоминает ранние дни распространения интернета — в последующие годы изменения будут более впечатляющими.

Сама компания при этом считает важным создавать ПК, способные эффективно обрабатывать ИИ-запросы без обращения в облако. Те же самые нейронные процессоры (NPU), по мнению руководства AMD, не заменят собой центральные (CPU) и графические (GPU), но их задача будет сводиться к эффективной работе с системами ИИ без отправки чувствительной для пользователя информации в облако. AMD в этом смысле стремится создавать «совершенные ПК», которые хорошо масштабируются и активно используются партнёрами и клиентами. Свою долю рынка ПК компания в последнее время увеличивает, особенно в корпоративном сегменте. Это отчасти говорит о правильности избранной стратегии.

Представитель AMD также обратился к теме сравнения энергоэффективности архитектур Arm и x86. Последняя, по его мнению, позволяет сохранить привычную программную экосистему и обеспечить для тех же ноутбуков достойное время автономной работы от батареи. Именно такая комплексная оценка с учётом удобства работы пользователей позволяет говорить о преимуществах x86-совместимой платформы.

Источник:

Теги: amd, ии, ии-пк
