XFX перешла на память GDDR6 от Samsung вместо SK hynix — видеокарты стали холоднее

Производитель видеокарт XFX официально заявил, что его новые графические ускорители работают лучше с памятью Samsung GDDR6, чем с модулями SK hynix. Переход на решения Samsung позволил снизить нагрев видеопамяти на 10 °C и повысить общую стабильность работы системы.

Ранее видеокарты XFX 9060 XT комплектовались памятью SK hynix, однако в обновлённой версии XFX 9060 XT V3 производитель перешёл на модули Samsung. Как сообщает TechPowerUp со ссылкой на данные XFX, температура VRAM под нагрузкой составила 77 °C против 87 °C у предыдущей версии, продемонстрировав разницу в 10 градусов. Общее энергопотребление платы снизилось с 207 до 183 Вт, а скорость вращения вентиляторов упала с 1814 до 1461 об/мин, что способствовало уменьшению шума и повышению стабильности — в том числе за счёт предотвращения принудительного снижения частоты памяти. Интересно, что при этом сам графический процессор нагрелся немного сильнее — на 3 °C, что может быть связано с возросшей нагрузкой на контроллер памяти или с меньшей интенсивностью охлаждения из-за сниженной скорости вращения вентиляторов.

Обычно партнёры-производители видеокарт (AIB) получают графические чипы в комплекте с памятью от AMD, Nvidia или Intel. Однако сами производители GPU традиционно закупают модули у нескольких поставщиков, включая Samsung, SK hynix и Micron. В отдельных случаях AIB-партнёры могут отдавать предпочтение конкретному поставщику, и на этот раз модули Samsung GDDR6 оказались значительно более эффективным решением для видеокарт XFX.

Модель XFX 9060 XT V3 с памятью Samsung уже поступила в продажу в Китае, однако более подробной информации и независимого подтверждения заявленных характеристик пока нет.