Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники XFX перешла на память GDDR6 от Samsung в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

XFX перешла на память GDDR6 от Samsung вместо SK hynix — видеокарты стали холоднее

Производитель видеокарт XFX официально заявил, что его новые графические ускорители работают лучше с памятью Samsung GDDR6, чем с модулями SK hynix. Переход на решения Samsung позволил снизить нагрев видеопамяти на 10 °C и повысить общую стабильность работы системы.

Источник изображения: techpowerup.com

Источник изображения: techpowerup.com

Ранее видеокарты XFX 9060 XT комплектовались памятью SK hynix, однако в обновлённой версии XFX 9060 XT V3 производитель перешёл на модули Samsung. Как сообщает TechPowerUp со ссылкой на данные XFX, температура VRAM под нагрузкой составила 77 °C против 87 °C у предыдущей версии, продемонстрировав разницу в 10 градусов. Общее энергопотребление платы снизилось с 207 до 183 Вт, а скорость вращения вентиляторов упала с 1814 до 1461 об/мин, что способствовало уменьшению шума и повышению стабильности — в том числе за счёт предотвращения принудительного снижения частоты памяти. Интересно, что при этом сам графический процессор нагрелся немного сильнее — на 3 °C, что может быть связано с возросшей нагрузкой на контроллер памяти или с меньшей интенсивностью охлаждения из-за сниженной скорости вращения вентиляторов.

Источник изображения: bilibili.com

Источник изображения: bilibili.com

Обычно партнёры-производители видеокарт (AIB) получают графические чипы в комплекте с памятью от AMD, Nvidia или Intel. Однако сами производители GPU традиционно закупают модули у нескольких поставщиков, включая Samsung, SK hynix и Micron. В отдельных случаях AIB-партнёры могут отдавать предпочтение конкретному поставщику, и на этот раз модули Samsung GDDR6 оказались значительно более эффективным решением для видеокарт XFX.

Модель XFX 9060 XT V3 с памятью Samsung уже поступила в продажу в Китае, однако более подробной информации и независимого подтверждения заявленных характеристик пока нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен модуль Radxa CM4 — альтернатива Raspberry Pi CM4 на базе Rockchip RK3576 c 16 Гбайт LPDDR4X и 256 Гбайт eMMC
Lexar выпустила комплекты памяти Thor RGB DDR5 2nd Gen — до 128 Гбайт и до 6400 МТ/с
SK hynix первой в мире установила сканер High-NA EUV для выпуска памяти по передовым техпроцессам
AMD заявила, что ИИ недооценён и важно создать «совершенные ПК» для локальной работы с ИИ
Ryzen 5 9500F без встроенной графики вышел в Китае — самый доступный процессор на базе Zen 5
Qualcomm считает, что техпроцессы Intel пока не слишком хороши, чтобы ими пользоваться
Теги: gddr6, sk hynix, xfx
gddr6, sk hynix, xfx
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Индии представили первый 32-битный процессор Vikram 3201 — его разработали и произвели на территории страны
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ
Tencent выпустила открытую ИИ-модель, которая создаёт целые 3D-миры по одному изображению
Ryzen 5 9500F без встроенной графики вышел в Китае — самый доступный процессор на базе Zen 5
Alibaba представила предварительную версию ИИ-модели Qwen3-Max с 1 триллионом параметров
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 5 мин.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 8 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 9 ч.
Новая статья: Herdling — гора эмоций. Рецензия 07-09 00:01
Новая статья: Gamesblender № 742: показ «Бонда» от авторов Hitman, «кризисная» PS5 и Morrowind внутри Elden Ring 06-09 23:38
ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ 06-09 18:07
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple 06-09 17:16
В Непале заблокировали Facebook, YouTube и X за нежелание открывать локальные представительства 06-09 15:18
В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC 06-09 15:14
DeepSeek представит к концу года новую модель с функциями ИИ-агента и самообучением 06-09 13:22
Видео: человекоподобный робот Figure 02 научился мыть посуду 3 мин.
XFX перешла на память GDDR6 от Samsung вместо SK hynix — видеокарты стали холоднее 7 мин.
Новая статья: Штабелевать ОЗУ полезно, но нелегко 2 ч.
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом 6 ч.
Microsoft сообщила об очередном обрыве подводных кабелей в Красном море 11 ч.
OpenAI намерена потратить $115 млрд к 2029 году 12 ч.
Представлен модуль Radxa CM4 — альтернатива Raspberry Pi CM4 на базе Rockchip RK3576 c 16 Гбайт LPDDR4X и 256 Гбайт eMMC 13 ч.
AMD заявила, что ИИ недооценён и важно создать «совершенные ПК» для локальной работы с ИИ 18 ч.
NVIDIA потратит $1,5 млрд на аренду собственных ИИ-ускорителей у Lambda, в которую сама же и инвестировала 24 ч.
Семейство iPhone 17 окажется на 3,5 % популярнее предшествующего, как считают эксперты TrendForce 07-09 00:15