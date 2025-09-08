Сегодня 08 сентября 2025
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11

В прошлом месяце Microsoft выпустила очередной патч безопасности для Windows 11, вскоре после чего стали поступать сообщения о сбоях в работе SSD-накопителей. Один из производителей затронутых проблемой контроллеров для накопителей в лице компании Phison провёл дополнительное тестирование, но воспроизвести сбои в лабораторных условиях не смог. Теперь же специалисты из PCDIY! заявили, что причиной проблемы является нестабильная версия прошивки контроллеров SSD.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

В сообщении сказано, что проблема была выявлена специалистами PCDIY! и дополнительно проверена инженерами Phison. В результате было установлено, что связанные с недавним обновлением Windows 11 сбои происходят на SSD с предварительной версией прошивки контроллера. При этом проблема не воспроизводится на устройствах со стабильной версией прошивки, которая поставляется потребителям. Отмечается, что стабильная версия прошивки контроллеров Phison была тщательно протестирована и в ней не выявлено каких-либо аномалий.

Вероятно, накопители с инженерной версией прошивки могли попасть в руки рецензентов до того, как была подготовлена финальная версия программного обеспечения, используемая в потребительских устройствах. По сути, конечные пользователи, использующие устройства с официальной стабильной версией прошивки, не должны испытывать каких-либо проблем. Однако сложившаяся ситуация, в которой проблему изначально приписывали обновлениям Windows 11, показывает, насколько непростым может быть определение причины сбоев в работе накопителя, когда обновления прошивки и операционной системы накладываются друг на друга.

Источник:

phison, ssd, сбои, windows 11
