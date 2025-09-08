Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр

Intel продолжает развивать фирменный инструмент оптимизации производительности в играх Application Performance Optimizer (APO), поддержка которого реализована в процессорах Core Ultra 200, Core 14-го поколения и моделях предыдущих поколений. На этот раз компания объявила о расширении поддержки APO на 15 новых игр, а также увеличении производительности в некоторых играх.

К списку поддерживаемых APO игр добавились следующие проекты: 7 Days to Die, Assetto Corsa, Cities: Skylines, Delta Force: Black Hawk Down, Deus Ex: Mankind Divided, Dyson Sphere Program, EA Sports FC 24, God of War, Kerbal Space Program 2, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metro Exodus Enhanced Edition, The Callisto Protocol, Wolfenstein Youngblood, World of Warships и Shushan: The First Chapter.

По данным Intel, подготовленные профили для упомянутых игр обеспечивают повышение производительности флагманского процессора Core Ultra 9 285K до 14 %. Производительность в Metro Exodus Enhanced Edition увеличена на 14 % по сравнению с показателем без APO. Аналогичным образом производительность повышена в Dyson Sphere Program на 11 %, в Cities: Skylines на 9 %, в The Callisto Protocol на 4 %, в Wolfenstein Youngblood на 4 %, в Shushan: The First Chapter на 4 %, в World of Warships на 3 %.

Напомним, функция APO включает в себя набор инструментов для проведения системной оптимизации под конкретные игры. Оптимизированные настройки применяются для каждой конкретной игры и процессора. Программное обеспечение самостоятельно определяет, какие ядра нужно задействовать для выполнения разных задач. В целом APO может оказывать существенное влияние на производительность в играх, но от Intel требуется проведение ручной настройки параметров для каждой отдельной игры. С момента появления APO в 2023 году поддержка этой функции появилась на процессорах Core 12-го и 13-го поколений, а позднее Core 14-го поколения и Core Ultra 200.