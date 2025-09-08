Минцифры представило список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета

Минцифры России обнародовало перечень важных интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными для россиян во время массовых отключений мобильного интернета, производимых в целях обеспечения безопасности.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, операторы связи обеспечивают в пилотном режиме доступность в периоды ограничений работы мобильного интернета таких сервисов и сайтов, как:
- Соцсети «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
- Сервисы «Госуслуг»;
- Сервисы «Яндекса»;
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- «Дзен»;
- Rutube;
- Официальный сайт платёжной системы «Мир»;
- Сайты правительства и администрации президента России;
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- Операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.
Как отметило Минцифры, этот перечень будет дополняться — прежде РБК приводил более широкий перечень, в котором, например, были карты «2Гис» и другие.
Ранее ведомство сообщило, что список формируется на основе рейтинга наиболее популярных сервисов. Техническое решение, позволяющее сохранять доступ к наиболее важным ресурсам в периоды отключения мобильного интернета, было разработано специалистами операторов связи и Минцифры.
