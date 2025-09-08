Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix

Фэнтезийный сериал «Ведьмак» (The Witcher) от стримингового гиганта Netflix готовится к старту четвёртого сезона до конца 2025 года, однако даты выхода у шоу до сих пор нет. Впрочем, ждать осталось недолго.

Как сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники, четвёртый сезон «Ведьмака» выйдет в конце октября. Судя по графику релизов Netflix, речь может идти про 30 октября — слот свободен.

По данным издания, в отличие от третьего сезона «Ведьмака», четвёртый станет доступен целиком (все восемь эпизодов). Модель с выпуском отдельных частей Netflix оставила для своих флагманских шоу вроде «Очень странных дел» и «Уэнздей».

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» от Netflix завершились уже почти год назад — с тех пор шоу находится на этапе постпродакшена и ни одного полноценного трейлера (см. прошлогодний тизер) не получило.

В Redanian Intelligence напоминают, что Netflix обычно начинает активную рекламную кампанию новых сезонов сериала «Ведьмак» за месяц до релиза. Таким образом, официальных анонсов ждать осталось недолго.

Информаторы Redanian Intelligence также докладывают, что ответвление «Ведьмака» про банду «Крыс» (The Rats: A Witcher Tale) представляет собой полнометражный фильм — сейчас он в постпроизводстве и выйдет до конца 2025 года.

Четвёртый сезон «Ведьмака» станет для шоу предпоследним и первым, где в образе Геральта из Ривии предстанет не звезда трёх сезонов Генри Кавилл (Henry Cavill), а Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth).