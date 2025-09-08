Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX Pro 6000 столкнулись с воспроизводимой ошибкой сброса функции виртуализации, из-за которой графические ускорители могут полностью перестать отвечать до физической перезагрузки хост-системы.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

Компания CloudRift, провайдер облачных вычислений с графическими процессорами, опубликовала подробное описание проблемы, обнаруженной на нескольких системах, оборудованных ускорителями Blackwell. Компания даже объявила о публичной награде в размере $1000 за решение ошибки или обнаружение её первопричины. По данным CloudRift, ошибка возникает после того, как графический процессор был подключён к виртуальной машине с помощью KVM и VFIO. При выключении гостевой системы или переназначении графического процессора хост выполняет сброс на уровне функций PCIe (FLR), что является стандартной процедурой очистки устройства, подключённого к хост-системе. Но вместо того чтобы вернуться в заведомо исправное состояние, графический процессор не отвечает, и появляется ошибка ядра: «не завершено через 65535 мс после FLR; сдаюсь» (not ready 65535ms after FLR; giving up). В этот момент карта также становится нечитаемой для lspci, что приводит к ошибкам «неизвестный тип заголовка 7f». CloudRift отмечает, что единственный способ восстановить нормальную работу — это выключить и снова включить всю систему.

Tiny Corp, стартап в области искусственного интеллекта, разработчик фреймворка tinygrad для глубокого обучения, привлёк внимание к этой проблеме, опубликовав результаты CloudRift на X.com с вопросом: «Есть ли у RTX 5090 и RTX Pro 6000 аппаратный дефект? Мы изучили этот вопрос, но не нашли решения».

Обсуждения на форумах Proxmox и в сообществе Level1Techs свидетельствуют о том, что домашние пользователи и другие владельцы карт RTX 5090 также сталкиваются с похожим поведением. Так, в одном случае пользователь сообщил о полном зависании хоста после выключения гостевой системы Windows, при этом графический процессор не смог повторно инициализироваться даже после перезагрузки ОС. В другом случае пользователь сообщил: «Я обнаружил, что мой хост перестал отвечать. Дальнейшая отладка показала, что процессор хоста был заблокирован после тайм-аута FLR, который произошёл после выключения LinuxVM. С моей предыдущей картой RTX 4080 проблем не возникало».

Несколько пользователей подтвердили, что переключение настроек PCIe ASPM или ACS не устраняет проблему. С видеокартами Nvidia предыдущего поколения, такими как RTX 4090, проблем не наблюдалось, что позволяет предположить, что ошибка может быть связана только с актуальным семейством видеокарт Nvidia Blackwell.

FLR — критически важная функция в конфигурациях сквозного доступа к графическим процессорам, позволяющая безопасно сбрасывать устройство и переназначать его между гостевыми системами. Если в работе FLR есть проблемы, многопользовательские рабочие нагрузки ИИ и домашние лаборатории с использованием виртуализации становятся рискованными, особенно когда сбой одной видеокарты приводит к сбою всего хоста. Nvidia пока официально не признала наличие проблемы, и на момент публикации данной заметки не было известно о способах её решения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD заявила, что всё ещё не может удовлетворить спрос на видеокарты Radeon RX 9000
AMD готовит ответ ИИ-серверам Nvidia — система MegaPod объединит 256 ускорителей Instinct MI500 и 64 процессора EPYC Verano
GeForce RTX 4060 стала самой популярной видеокартой в Steam, а доля Windows 11 впервые превысила 60 %
OpenAI выпустит свой первый ИИ-чип в 2026 году при поддержке Broadcom — последней это сулит $10 млрд
Китайские ИТ-гиганты по-прежнему намерены покупать чипы Nvidia, невзирая на давление властей
Intel выпустила профессиональную видеокарту Arc B50 начального уровня за $349
Теги: виртуализация, blackwell, geforce rtx 5090, rtx pro 6000, видеокарты
виртуализация, blackwell, geforce rtx 5090, rtx pro 6000, видеокарты
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Минцифры представило список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 2 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 3 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 4 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 7 ч.
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр 8 ч.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 15 ч.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 22 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 23 ч.
Tencent выпустила открытую ИИ-модель, которая создаёт целые 3D-миры по одному изображению 07-09 12:29
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ 07-09 00:29
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка 2 ч.
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 2 ч.
Gemini стал доступен в частных облаках Google Distributed Cloud 3 ч.
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня 3 ч.
Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ 3 ч.
Репортаж и интервью со стенда Baseus на выставке IFA 2025: передовые наушники с Sound by Bose и не только 3 ч.
США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай 4 ч.
Бывший гендиректор AWS Адам Селипски назначен на пост консультанта KKR по ИИ 4 ч.
На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой 4 ч.
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай 5 ч.