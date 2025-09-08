GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX Pro 6000 столкнулись с воспроизводимой ошибкой сброса функции виртуализации, из-за которой графические ускорители могут полностью перестать отвечать до физической перезагрузки хост-системы.

Компания CloudRift, провайдер облачных вычислений с графическими процессорами, опубликовала подробное описание проблемы, обнаруженной на нескольких системах, оборудованных ускорителями Blackwell. Компания даже объявила о публичной награде в размере $1000 за решение ошибки или обнаружение её первопричины. По данным CloudRift, ошибка возникает после того, как графический процессор был подключён к виртуальной машине с помощью KVM и VFIO. При выключении гостевой системы или переназначении графического процессора хост выполняет сброс на уровне функций PCIe (FLR), что является стандартной процедурой очистки устройства, подключённого к хост-системе. Но вместо того чтобы вернуться в заведомо исправное состояние, графический процессор не отвечает, и появляется ошибка ядра: «не завершено через 65535 мс после FLR; сдаюсь» (not ready 65535ms after FLR; giving up). В этот момент карта также становится нечитаемой для lspci, что приводит к ошибкам «неизвестный тип заголовка 7f». CloudRift отмечает, что единственный способ восстановить нормальную работу — это выключить и снова включить всю систему.

Tiny Corp, стартап в области искусственного интеллекта, разработчик фреймворка tinygrad для глубокого обучения, привлёк внимание к этой проблеме, опубликовав результаты CloudRift на X.com с вопросом: «Есть ли у RTX 5090 и RTX Pro 6000 аппаратный дефект? Мы изучили этот вопрос, но не нашли решения».

Обсуждения на форумах Proxmox и в сообществе Level1Techs свидетельствуют о том, что домашние пользователи и другие владельцы карт RTX 5090 также сталкиваются с похожим поведением. Так, в одном случае пользователь сообщил о полном зависании хоста после выключения гостевой системы Windows, при этом графический процессор не смог повторно инициализироваться даже после перезагрузки ОС. В другом случае пользователь сообщил: «Я обнаружил, что мой хост перестал отвечать. Дальнейшая отладка показала, что процессор хоста был заблокирован после тайм-аута FLR, который произошёл после выключения LinuxVM. С моей предыдущей картой RTX 4080 проблем не возникало».

Несколько пользователей подтвердили, что переключение настроек PCIe ASPM или ACS не устраняет проблему. С видеокартами Nvidia предыдущего поколения, такими как RTX 4090, проблем не наблюдалось, что позволяет предположить, что ошибка может быть связана только с актуальным семейством видеокарт Nvidia Blackwell.

FLR — критически важная функция в конфигурациях сквозного доступа к графическим процессорам, позволяющая безопасно сбрасывать устройство и переназначать его между гостевыми системами. Если в работе FLR есть проблемы, многопользовательские рабочие нагрузки ИИ и домашние лаборатории с использованием виртуализации становятся рискованными, особенно когда сбой одной видеокарты приводит к сбою всего хоста. Nvidia пока официально не признала наличие проблемы, и на момент публикации данной заметки не было известно о способах её решения.