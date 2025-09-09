Сегодня 09 сентября 2025
Сегодня — презентация Apple, на которой ...
Сегодня — презентация Apple, на которой покажут iPhone 17 Air и другие новинки

Очередная презентация Apple под названием Awe Dropping пройдёт в кампусе Apple Park в Купертино 9 сентября в 10:00 по местному времени (20:00 мск). Компания представит широкой публике новые смартфоны iPhone 17, обновлённые смарт-часы Apple Watch, беспроводные наушники AirPods Pro 3 и другие новинки. В преддверии этого события расскажем об анонсах, которые следует ожидать на презентации Awe Dropping.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

iPhone 17 Air

Apple анонсирует новый ультратонкий iPhone 17 Air, толщина корпуса которого всего 5,5 мм — это примерно на треть меньше, чем у iPhone 16 Pro. Чтобы добиться этого, разработчикам пришлось пожертвовать временем автономной работы, поскольку для размещения в корпусе ёмкого аккумулятора требуется больше пространства. По той же причине основная камера выполнена на основе одного сенсора, установленного в расположенном горизонтально овальном модуле.

Ожидается, что аппаратной основой iPhone 17 Air станет фирменный микропроцессор Apple A19. Смартфон оснастят дисплеем с диагональю 6,6 дюйма, разъёмом USB Type-C, и в нём не будет слота для физической SIM-карты, что также обусловлено толщиной корпуса. Вместо этого смартфон получит поддержку eSIM. В устройстве также задействован собственный модуль Wi-Fi, разработанный Apple, и модем C1, который впервые появился в iPhone 16e.

По мнению экспертов, стоимость iPhone 17 Air будет находиться между ценой базового iPhone 17 и более продвинутого iPhone 17 Pro. Это может снизить привлекательность устройства, поскольку флагманские iPhone оснащаются улучшенными камерами, а также отличаются более высокой производительностью и временем автономной работы. Небольшая разница в цене, вероятно, подтолкнёт многих к покупке Pro-версии устройства. По мнению журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), iPhone 17 Air не станет «правильным выбором» для большинства покупателей.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Впервые с 2020 года Apple обновит дизайн флагманских iPhone. Ожидается, что основная камера смартфонов займёт верхнюю треть задней поверхности корпуса, а нижняя часть будет выполнять роль площадки для беспроводной зарядки. Apple вернулась к использованию алюминиевых рамок корпуса, поскольку они легче и более эффективно рассеивают тепло, чем титановые, использовавшиеся в флагманских iPhone предыдущих поколений.

Среди основных улучшений iPhone 17 Pro и Pro Max стоит отметить производительный чип Apple A19 Pro, увеличенный срок службы аккумуляторной батареи, а также телеобъектив на 48 Мп (в моделях предыдущего поколения использовался модуль на 12 Мп). У пользователей также появится возможность одновременной съёмки видео на основную и фронтальную камеры.

iPhone 17 и аксессуары

Базовый iPhone 17 сохранит привычный дизайн, но получит 6,3-дюймовый дисплей и поддержку технологии ProMotion, которая прежде присутствовала только в Pro-моделях. В базовом iPhone 17, как и во флагманах, Apple продолжит использовать модемы от Qualcomm.

В дополнение к этому Apple обновит линейку аксессуаров, в том числе чехлы из кожзаменителя, чехол в стиле iPhone 4 для iPhone Air и др. Покупателям будут доступны смартфоны в привычных и новых цветовых вариантах. Так, iPhone Air появится в светло-голубом цвете корпуса, а модели Pro — в оранжевом.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE

В рамках завтрашнего мероприятия Apple анонсирует несколько моделей смарт-часов, которые станут логическим продолжением существующих линеек. По данным источника, разработчики несколько увеличили размер экрана в флагманских часах Watch Ultra 3, которые также получат чип S11, модем 5G RedCap и поддержку функции отправки экстренных сообщений по спутниковой связи. Ожидается, что новинка позволит усилить конкуренцию Apple с Garmin в сегменте премиальных смарт-часов.

Что касается Apple Watch Series 11, то они сохранят дизайн модели предыдущего поколения, но получат более яркий дисплей, дополнительные варианты цветового оформления и новые ремешки. Смарт-часы начального уровня Apple Watch SE получат обновлённый дисплей и более производительный микропроцессор, но по-прежнему останутся самым доступным продуктом Apple в этом сегменте и будут продаваться по $249.

По данным источника, Apple отложила запуск некоторых медицинских функций для смарт-часов, сосредоточившись на развитии сервиса Health+, в рамках которого пользователи смогут получить доступ к ИИ-помощнику, помогающему следить за здоровьем. Запуск этого сервиса должен состояться в следующем году.

AirPods Pro 3

Ещё одной новинкой должны стать беспроводные наушники AirPods Pro 3. Устройство будет поставляться с более компактным кейсом для хранения, а также получит новые функции сопряжения и встроенный датчик измерения частоты сердечного ритма. Одним из ключевых нововведений станет поддержка перевода речи в режиме онлайн.

Другие новинки Apple

В качестве дополнения к ранее перечисленным устройствам Apple может анонсировать обновлённый трекер AirTag 2 с новым чипом, который позволит расширить дальность и точность отслеживания. Не исключается анонс нового iPad Pro с чипом Apple M5 и второй фронтальной камерой для использования в портретной ориентации, что сделает видеозвонки более удобными. Ещё одной новинкой может стать обновлённая гарнитура смешанной реальности Vision Pro с чипом M4 или M5, а также, возможно, с новыми вариантами оформления корпуса и ремешками для головы. ТВ-приставка Apple TV с новым процессором и беспроводным чипом для обеспечения поддержки функций Apple Intelligence и обновлённого помощника Siri также может появиться во время предстоящего мероприятия. Наконец, ещё одной новинкой может стать умная колонка HomePod mini с новым чипом, поддержкой сверхширокополосной связи и улучшенным качеством звука.

Источник:

