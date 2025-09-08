Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь

Дебютировавшая на прошлой неделе долгожданная метроидвания Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry удивила простых игроков и даже фанатов первой части своей сложностью.

Напомним, оригинальную Hollow Knight нельзя было назвать простой игрой, особенно во второй половине прохождения (см. путь к истинной концовке), однако Silksong показалась чересчур сложной даже для ветеранов франшизы.

Silksong более требовательна, чем предшественница. Враги, боссы и даже ловушки наносят по две единицы урона за удар (при пяти очках здоровья), платформенные секции уже на старте прохождения проверяют ловкость рук игрока и так далее.

Сообществу ещё предстоит определиться, как относиться к высокой сложности Silksong, а пока страдания фанатов готовы облегчить моддеры: страница игры на Nexus Mods уже полна инструментов, упрощающих прохождение.

Например, No Double Damage отключает двойной урон, Always Have Compass Effect показывает положение героини на карте, Stakes of Marika - Rebirth Anywhere возрождает игрока ближе к месту гибели и так далее.

За прошедшее после релиза время рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam опустился с 94 % до 76 % — во многом из-за недовольства китайских игроков переводом на родной язык, но также из-за жалоб на завышенную сложность.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Рейтинга на Metacritic у игры до сих пор нет — Team Cherry не рассылала ключи на обзор.