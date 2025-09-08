Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Трудности перевода: китайские игроки обр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации

Релиз долгожданной метроидвании Hollow Knight: Silksong от разработчиков из независимой австралийской студии Team Cherry стал настоящим подарком для фанатов по всему миру, кроме Китая.

Источник изображения: Steam (Kaernk Zero)

Источник изображения: Steam (Kaernk Zero)

Как подметили в издании Eurogamer, из более чем 30 тысяч отзывов о Hollow Knight: Silksong в Steam на упрощённом китайском языке лишь 38 % являются положительными («в основном отрицательные» обзоры).

Недовольство китайских игроков уже отразилось на общем рейтинге Hollow Knight: Silksong в Steam. С 94 % на запуске («очень положительные» обзоры) показатель опустился до 77 % («в основном положительные»).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Главной причиной занижения рейтинга Silksong в Steam китайскими пользователями оказался некачественный перевод на упрощённый китайский, который серьёзно портит впечатление от игры.

По сравнению с оригинальной Hollow Knight локализация Silksong получилась вычурной, полной архаичных слов и самодеятельности, что затрудняет восприятие сюжета и отдельных диалогов.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Глава Team Cherry по маркетинговым и издательским вопросам Мэтью Гриффин (Matthew Griffin) поблагодарил китайских игроков за отзывы и пообещал улучшение локализации в ближайшие недели.

Hollow Knight: Silksong вышла на PC (710 рублей в Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass (PC, Ultimate). Игра имеет перевод на русский, но он нареканий не вызвал.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2
Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3
Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания, steam
hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания, steam
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
XFX перешла на память GDDR6 от Samsung вместо SK hynix — видеокарты стали холоднее
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ
NVIDIA потратит $1,5 млрд на аренду собственных ИИ-ускорителей у Lambda, в которую сама же и инвестировала
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 24 мин.
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр 2 ч.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 9 ч.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 16 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 17 ч.
Tencent выпустила открытую ИИ-модель, которая создаёт целые 3D-миры по одному изображению 21 ч.
Новая статья: Herdling — гора эмоций. Рецензия 07-09 00:01
Новая статья: Gamesblender № 742: показ «Бонда» от авторов Hitman, «кризисная» PS5 и Morrowind внутри Elden Ring 06-09 23:38
ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ 06-09 18:07
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple 06-09 17:16
Из грязи в князи: Fluidstack, в штате которой было всего 10 человек, получила многомиллиардный контракт на создание «атомного» ИИ-облака во Франции 25 мин.
Китайская CATL начнёт выпуск тяговых батарей на предприятии в Венгрии в начале следующего года 2 ч.
ASML намеревается стать крупным инвестором ИИ-стартапа Mistral AI 5 ч.
Видео: человекоподобный робот Figure 02 научился мыть посуду 9 ч.
Dreame представила огромный флагманский телевизор Mega QLED 4K TV 100Q100 — 4K, 100 дюймов и 144 Гц 9 ч.
Новая статья: Штабелевать ОЗУ полезно, но нелегко 10 ч.
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом 14 ч.
Microsoft сообщила об очередном обрыве подводных кабелей в Красном море 19 ч.
OpenAI намерена потратить $115 млрд к 2029 году 20 ч.
Представлен модуль Radxa CM4 — альтернатива Raspberry Pi CM4 на базе Rockchip RK3576 c 16 Гбайт LPDDR4X и 256 Гбайт eMMC 21 ч.