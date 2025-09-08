Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации

Релиз долгожданной метроидвании Hollow Knight: Silksong от разработчиков из независимой австралийской студии Team Cherry стал настоящим подарком для фанатов по всему миру, кроме Китая.

Как подметили в издании Eurogamer, из более чем 30 тысяч отзывов о Hollow Knight: Silksong в Steam на упрощённом китайском языке лишь 38 % являются положительными («в основном отрицательные» обзоры).

Недовольство китайских игроков уже отразилось на общем рейтинге Hollow Knight: Silksong в Steam. С 94 % на запуске («очень положительные» обзоры) показатель опустился до 77 % («в основном положительные»).

Главной причиной занижения рейтинга Silksong в Steam китайскими пользователями оказался некачественный перевод на упрощённый китайский, который серьёзно портит впечатление от игры.

По сравнению с оригинальной Hollow Knight локализация Silksong получилась вычурной, полной архаичных слов и самодеятельности, что затрудняет восприятие сюжета и отдельных диалогов.

Глава Team Cherry по маркетинговым и издательским вопросам Мэтью Гриффин (Matthew Griffin) поблагодарил китайских игроков за отзывы и пообещал улучшение локализации в ближайшие недели.

Hollow Knight: Silksong вышла на PC (710 рублей в Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass (PC, Ultimate). Игра имеет перевод на русский, но он нареканий не вызвал.