«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков

Не успела долгожданная метроидвания Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry поступить в продажу, как тут же сломала Steam. Несмотря на это, новинку уже смогли оценить сотни тысяч пользователей сервиса.

Источник изображений: Team Cherry

За первые часы после релиза Hollow Knight: Silksong получила в Steam более 2,8 тыс. (3,9 тыс. с учётом покупок вне магазина Valve) «очень положительных» обзоров — рейтинг игры составляет 94 % (92 %).

Авторы положительных обзоров хвалят новизну и знакомые ощущения от геймплея, шутят про проблемы с покупкой и радуются долгожданному релизу. «Снимаем клоунские носы, господа», — возвестил Turbo.

Клоунский мем был одним из самых популярных во время ожидания Silksong (источник изображения: GamesRadar)

Оставившие негативный отклик жалуются на проблемы с покупкой, отсутствие перевода на те или иные языки (русская локализация в наличии), малое количество изменений по сравнению с первой игрой и технические недоработки.

Отрицательные обзоры не помешали Hollow Knight: Silksong достичь 535,2 тыс. одновременных игроков в Steam — это 18-й результат в истории сервиса Valve. Оригинальная Hollow Knight дотянулась лишь до 72,9 тыс. человек.

Hollow Knight: Silksong вышла на PC (710 рублей в российском Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass (PC, Ultimate).

На фоне релиза Hollow Knight: Silksong неполадки также наблюдались в консольных цифровых магазинах Xbox, PlayStation и Nintendo. Где перебои в работе зафиксированы не были, так это в GOG, о чём администрация сервиса гордо объявила.

hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания, steam
