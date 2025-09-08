Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Sapphire выпустила белые материнские пла...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000

Компания Sapphire пополнила ассортимент своих материнских плат двумя новыми моделями, предназначенными для процессоров AMD Ryzen 9000, 8000 и 7000. Речь идёт о PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI. Первая выполнена в формате ATX, вторая использует формат Micro-ATX и предназначена для компактных сборок.

Источник изображений: VideoCardz / Sapphire

Источник изображений: VideoCardz / Sapphire

Дизайн новинок практически аналогичен ранее выпущенным моделям на чипсете AMD B650 той же серии. Разница заключается лишь в декоративных элементах. Цвет материнских плат — белый.

Sapphire PUR​E B850A WIFI

Sapphire PURE B850A WIFI

Обе платы предлагают по четыре слота DIMM для памяти DDR5. Производитель заявляет для них поддержку модулей ОЗУ со скоростью до 8000 МТ/с посредством разгона. Модель PURE B850A WIFI получила один слот PCIe 5.0 x16, один PCIe 4.0 x4 и один PCIe 4.0 x2. В свою очередь компактная PURE B850M WIFI предлагает по одному PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x4. Для постоянной памяти у новинок предусмотрено по одному разъёму M.2 PCIe 5.0, по два M.2 PCIe 4.0, а также по четыре SATA III (6 Гбит/с).

Sapphire PUR​E B850M WIFI

Sapphire PURE B850M WIFI

Проводные сетевые возможности платам обеспечивает контроллер Realtek RTL8125BG. Новинки также поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. За звук в платах отвечает кодек Realtek ALC897.

В Китае модель PURE B850A WIFI оценивается в 1299 юаней (около $182), за модель PURE B850M WIFI просят 999 юаней (около $140).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NZXT представила лаконичную материнскую плату N7 B850 для Ryzen 9000 за €320
Sapphire представила профессиональную видеокарту Radeon AI Pro R9700 с турбиной и 12V-2×6
Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: не флагман — и что?
MaxSun представила компактную материнскую плату с разъёмом PCIe x16 для видеокарт на изнанке
Материнские платы ASRock наконец перестанут портить процессоры Ryzen 9000X3D, но это не точно
ASRock выпустила X870 LiveMixer WiFi — материнскую плату с 25 портами USB за $230
Теги: sapphire, amd b850, материнские платы, ryzen 9000
sapphire, amd b850, материнские платы, ryzen 9000
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Межзвёздная Комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS 27 мин.
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 51 мин.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 4 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 4 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 5 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 8 ч.
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ 9 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 9 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 10 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 10 ч.
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000 30 мин.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 2 ч.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 3 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 4 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 5 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 5 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 5 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 6 ч.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 6 ч.
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка 8 ч.