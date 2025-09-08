Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000

Компания Sapphire пополнила ассортимент своих материнских плат двумя новыми моделями, предназначенными для процессоров AMD Ryzen 9000, 8000 и 7000. Речь идёт о PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI. Первая выполнена в формате ATX, вторая использует формат Micro-ATX и предназначена для компактных сборок.

Дизайн новинок практически аналогичен ранее выпущенным моделям на чипсете AMD B650 той же серии. Разница заключается лишь в декоративных элементах. Цвет материнских плат — белый.

Обе платы предлагают по четыре слота DIMM для памяти DDR5. Производитель заявляет для них поддержку модулей ОЗУ со скоростью до 8000 МТ/с посредством разгона. Модель PURE B850A WIFI получила один слот PCIe 5.0 x16, один PCIe 4.0 x4 и один PCIe 4.0 x2. В свою очередь компактная PURE B850M WIFI предлагает по одному PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x4. Для постоянной памяти у новинок предусмотрено по одному разъёму M.2 PCIe 5.0, по два M.2 PCIe 4.0, а также по четыре SATA III (6 Гбит/с).

Проводные сетевые возможности платам обеспечивает контроллер Realtek RTL8125BG. Новинки также поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. За звук в платах отвечает кодек Realtek ALC897.

В Китае модель PURE B850A WIFI оценивается в 1299 юаней (около $182), за модель PURE B850M WIFI просят 999 юаней (около $140).