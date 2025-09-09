Сегодня 09 сентября 2025
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80

В России стартовали продажи смартфона Huawei Pura 80, предзаказ на который был открыт на прошлой неделе. Новинка отличается передовой системой камер, обеспечивающей снимки высокого качества с реалистичной цветопередачей, а также поддержкой ИИ-функций.

Huawei Pura 80 оснащён 50-Мп основной камерой с переменной диафрагмой f/1,4–4,0 и оптической стабилизацией изображения, дополненной перископическим 12-Мп телеобъективом (диафрагма f/2,2) и 13-Мп сверхширокоугольным сенсором. Также предлагается ряд ИИ-функций для редактирования полученных снимков. Например, можно удалить лишние объекты на фото одним касанием.

Плоский LTPO OLED-экран с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2760 × 1256 точек поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Также заявлена поддержка ШИМ-регулировки яркости с частотой 1440 Гц. Защиту экрана от повреждений обеспечивает прочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения.

Имеющаяся кнопка управления обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям. Также можно голосовой командой с помощью ИИ-ассистента «Алиса» исправить ошибки в тексте, улучшить или переписать его в нужной стилистике прямо в заметках Huawei Pura 80.

Смартфон поддерживает управление жестами в воздухе для прокрутки и съёмки скриншотов. Чёткую слышимость собеседника во время телефонного разговора обеспечивает технология шумоподавления с использованием ИИ-алгоритмов. Длительную работу смартфона в автономном режиме гарантирует аккумулятор ёмкостью 5170 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge 50 Вт.

Смартфон доступен в трёх цветах: матовом золотом, матовом белом и матовом чёрном. Цена Huawei Pura 80 с 12/256 Гбайт памяти составит 69 999 рублей, но первым покупателям обещаны скидки и подарки.

Теги: huawei, смартфон, россия
