Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut

У нас вышел свежий выпуск «Календаря релизов». В видеоролике мы рассказываем о том, во что поиграть на этой неделе, и отмечаем недавние релизы, которые вы могли пропустить.

Также наши ролики можно смотреть в Rutube, «Дзен» и Telegram.

