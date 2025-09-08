Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut

У нас вышел свежий выпуск «Календаря релизов». В видеоролике мы рассказываем о том, во что поиграть на этой неделе, и отмечаем недавние релизы, которые вы могли пропустить.
Также наши ролики можно смотреть в Rutube, «Дзен» и Telegram.
Источник:
|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в обзорах
08.09.2025 [22:32], Андрей Созинов
У нас вышел свежий выпуск «Календаря релизов». В видеоролике мы рассказываем о том, во что поиграть на этой неделе, и отмечаем недавние релизы, которые вы могли пропустить.
Также наши ролики можно смотреть в Rutube, «Дзен» и Telegram.
Источник: