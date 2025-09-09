Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) и Конгресс США могут найти компромисс в споре о будущем сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), отказавшись от разработки её дорогостоящей верхней ступени Exploration Upper Stage (EUS). Это решение, обсуждаемое на фоне предстоящего утверждения бюджета NASA, позволит сэкономить миллиарды долларов и направить их на обеспечение лунной программы Artemis, сохранив при этом саму ракету SLS для предстоящих миссий.

Бюджет NASA остаётся крайне неопределённым в преддверии начала нового финансового года 1 октября. Администрация Трампа может попытаться свернуть десятки научных миссий в случае отсутствия утверждённого бюджета, хотя Конгресс выступает за их сохранение. По сообщению Ars Technica, ситуация может начать проясняться на этой неделе, когда комитет по ассигнованиям Палаты представителей рассмотрит соответствующий законопроект. На этом фоне также ведутся закулисные переговоры о судьбе программы NASA Artemis и, в частности, ракеты SLS.

С начала своего второго срока администрация Трампа стремилась полностью отменить дорогостоящую программу SLS, в конечном итоге предложив сделать это после миссии Artemis III. Это решение было продиктовано желанием обеспечить высадку США на Луну до Китая, а затем перейти к более доступной программе. Однако Конгресс в лице сенатора Теда Круза (Ted Cruz) заблокировал эти планы, закрепив в дополнительном финансировании миллиарды долларов для обеспечения полётов SLS в миссиях Artemis IV и Artemis V.

Напомним, в мае Белый дом предложил прекратить финансирование SLS после Artemis III, но до последнего времени не комментировал реакцию Конгресса. Затишье прервал на прошлой неделе исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи (Sean Duffy) заявив в подкасте, что стоимость запуска в $4 млрд делает лунную программу неустойчивой. По его словам, при таких вложениях лунная программа превращается в серию разовых «высадок с флагами», а не в долгосрочный проект. Даффи подчеркнул, что необходимо снижать стоимость доступа в космос, опираясь на опыт коммерческого сектора, где вывод спутника сегодня обходится чуть более $1 млн — что было немыслимо двадцать лет назад.

Однако Белый дом и Конгресс могут найти компромисс, отказавшись не от всей ракеты SLS, а только от её самой дорогой части — новой верхней ступени EUS, разработка которой уже обошлась в миллиарды долларов и потребовала строительства второй пусковой башни стоимостью $2,7 млрд. Как отмечает Ars Technica, отмена EUS и второй башни может сэкономить более миллиарда долларов ежегодно, направив средства на другие аспекты программы Artemis, что позволит администрации Трампа заявить о снижении затрат, а Конгрессу сохранить SLS для дополнительных миссий, одновременно выигрывая время для внедрения коммерческих ракет Starship и New Glenn и прояснения будущего космической программы NASA.