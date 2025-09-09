Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Лунную ракету SLS не отменят — Трамп и К...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Лунную ракету SLS не отменят — Трамп и Конгресс США нащупали способ удешевить проект

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) и Конгресс США могут найти компромисс в споре о будущем сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), отказавшись от разработки её дорогостоящей верхней ступени Exploration Upper Stage (EUS). Это решение, обсуждаемое на фоне предстоящего утверждения бюджета NASA, позволит сэкономить миллиарды долларов и направить их на обеспечение лунной программы Artemis, сохранив при этом саму ракету SLS для предстоящих миссий.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Бюджет NASA остаётся крайне неопределённым в преддверии начала нового финансового года 1 октября. Администрация Трампа может попытаться свернуть десятки научных миссий в случае отсутствия утверждённого бюджета, хотя Конгресс выступает за их сохранение. По сообщению Ars Technica, ситуация может начать проясняться на этой неделе, когда комитет по ассигнованиям Палаты представителей рассмотрит соответствующий законопроект. На этом фоне также ведутся закулисные переговоры о судьбе программы NASA Artemis и, в частности, ракеты SLS.

С начала своего второго срока администрация Трампа стремилась полностью отменить дорогостоящую программу SLS, в конечном итоге предложив сделать это после миссии Artemis III. Это решение было продиктовано желанием обеспечить высадку США на Луну до Китая, а затем перейти к более доступной программе. Однако Конгресс в лице сенатора Теда Круза (Ted Cruz) заблокировал эти планы, закрепив в дополнительном финансировании миллиарды долларов для обеспечения полётов SLS в миссиях Artemis IV и Artemis V.

Напомним, в мае Белый дом предложил прекратить финансирование SLS после Artemis III, но до последнего времени не комментировал реакцию Конгресса. Затишье прервал на прошлой неделе исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи (Sean Duffy) заявив в подкасте, что стоимость запуска в $4 млрд делает лунную программу неустойчивой. По его словам, при таких вложениях лунная программа превращается в серию разовых «высадок с флагами», а не в долгосрочный проект. Даффи подчеркнул, что необходимо снижать стоимость доступа в космос, опираясь на опыт коммерческого сектора, где вывод спутника сегодня обходится чуть более $1 млн — что было немыслимо двадцать лет назад.

Однако Белый дом и Конгресс могут найти компромисс, отказавшись не от всей ракеты SLS, а только от её самой дорогой части — новой верхней ступени EUS, разработка которой уже обошлась в миллиарды долларов и потребовала строительства второй пусковой башни стоимостью $2,7 млрд. Как отмечает Ars Technica, отмена EUS и второй башни может сэкономить более миллиарда долларов ежегодно, направив средства на другие аспекты программы Artemis, что позволит администрации Трампа заявить о снижении затрат, а Конгрессу сохранить SLS для дополнительных миссий, одновременно выигрывая время для внедрения коммерческих ракет Starship и New Glenn и прояснения будущего космической программы NASA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американцы хотят полететь на Марс уже в начале 2030-х годов
Луна эффектно вклинилась в кадр во время съёмки Солнца орбитальным коронографом
Дональд Трамп подписал указ, призванный сделать американскую космонавтику снова великой
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом
Теги: космос, nasa
космос, nasa
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 3 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 4 ч.
Security Vision представила решение для защиты критической инфраструктуры малого и среднего бизнеса 5 ч.
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет 5 ч.
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 6 ч.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 8 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 9 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 9 ч.
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме 11 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 12 ч.
Лунную ракету SLS не отменят — Трамп и Конгресс США нащупали способ удешевить проект 19 мин.
Новая статья: Обзор PCIe 5.0-накопителя Patriot Viper PV593: история про баланс 36 мин.
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 10: середнячок, возомнивший себя флагманом 3 ч.
Наушники Nothing Ear (3) получили официальную дату анонса 5 ч.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 7 ч.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 8 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 8 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 9 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 9 ч.