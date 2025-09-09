Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий

В мае этого года руководство Федеральной комиссии США по связи (FCC) дало понять, что видит в деятельности китайских сертификационных лабораторий угрозу для национальной безопасности, поскольку 75 % выпускаемой в мире электроники проходят соответствующие процедуры в Китае. Сейчас ведомство предприняло дополнительные шаги в этом направлении.

При этом одобрение FCC является обязательным условием для импорта любых электронных устройств на рынок США. Если FCC теперь отказывается признавать сертификаты ряда китайских лабораторий, то часть электронных устройств не сможет попасть на рынок США без дополнительных процедур по сертификации в доверенных с точки зрения американских властей лабораториях.

По мнению нынешнего руководства, ряд китайских сертификационных лабораторий связан с китайскими властями, а потому к результатам их деятельности стоит относиться настороженно. На этой неделе FCC запустила процесс непризнания сертификатов, выпущенных семью китайскими лабораториями, а также заявила, что одобрение сертификатов четырёх других китайских лабораторий истекло в мае и не будет возобновляться. За предыдущие годы в США были ввезены тысячи наименований электронных устройств, прошедших процедуру сертификации в Китае, и у американских властей есть основания подозревать эти организации в намеренном сокрытии информации, представляющей угрозу для национальной безопасности США. По сути, власти опасаются, что одобренные китайскими лаборатории электронные устройства содержали шпионские функции, позволяющие осуществлять несанкционированный сбор информации.