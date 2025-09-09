Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Американские регуляторы не будут признав...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий

В мае этого года руководство Федеральной комиссии США по связи (FCC) дало понять, что видит в деятельности китайских сертификационных лабораторий угрозу для национальной безопасности, поскольку 75 % выпускаемой в мире электроники проходят соответствующие процедуры в Китае. Сейчас ведомство предприняло дополнительные шаги в этом направлении.

Источник изображения: Unsplash, Alexandre Debiève

Источник изображения: Unsplash, Alexandre Debiève

При этом одобрение FCC является обязательным условием для импорта любых электронных устройств на рынок США. Если FCC теперь отказывается признавать сертификаты ряда китайских лабораторий, то часть электронных устройств не сможет попасть на рынок США без дополнительных процедур по сертификации в доверенных с точки зрения американских властей лабораториях.

По мнению нынешнего руководства, ряд китайских сертификационных лабораторий связан с китайскими властями, а потому к результатам их деятельности стоит относиться настороженно. На этой неделе FCC запустила процесс непризнания сертификатов, выпущенных семью китайскими лабораториями, а также заявила, что одобрение сертификатов четырёх других китайских лабораторий истекло в мае и не будет возобновляться. За предыдущие годы в США были ввезены тысячи наименований электронных устройств, прошедших процедуру сертификации в Китае, и у американских властей есть основания подозревать эти организации в намеренном сокрытии информации, представляющей угрозу для национальной безопасности США. По сути, власти опасаются, что одобренные китайскими лаборатории электронные устройства содержали шпионские функции, позволяющие осуществлять несанкционированный сбор информации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DJI пыталась обсудить с властями США запрет своих дронов, но с компанией никто не захотел разговаривать
Тысячи камер Hikvision остаются уязвимы ко взлому почти год — доступ к ним активно продают в даркнете
Американские регуляторы готовы запретить тестирование китайскими лабораториями электроники для рынка США
Nebius получит от Microsoft почти $20 млрд до 2031 года благодаря новому контракту
Intel назначила новых руководителей для клиентского и серверного бизнеса
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое
Теги: fcc, сша, китай, сертификация
fcc, сша, китай, сертификация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
Nebius получит от Microsoft почти $20 млрд до 2031 года благодаря новому контракту
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda 24 мин.
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 11 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 12 ч.
Security Vision представила решение для защиты критической инфраструктуры малого и среднего бизнеса 12 ч.
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет 13 ч.
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS 13 ч.
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 14 ч.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 16 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 17 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 17 ч.
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80 48 мин.
Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий 55 мин.
Электромобиль Polestar 5 обещает разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды и запас хода до 670 км 2 ч.
Intel назначила новых руководителей для клиентского и серверного бизнеса 5 ч.
Лунную ракету SLS не отменят — Трамп и Конгресс США нащупали способ удешевить проект 8 ч.
Новая статья: Обзор PCIe 5.0-накопителя Patriot Viper PV593: история про баланс 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 10: середнячок, возомнивший себя флагманом 10 ч.
Наушники Nothing Ear (3) получили официальную дату анонса 12 ч.
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000 13 ч.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 15 ч.