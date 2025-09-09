Технология AMD FSR 4 заработала в большинстве игр с поддержкой FSR 3.1

Технология визуального масштабирования AMD FSR 4, основанная на ИИ, теперь доступна в большинстве игр с поддержкой FSR 3.1 и DirectX 12. Как передаёт The Verge, соответствующее обновление драйвера от AMD версии 25.9.1 добавляет официальную поддержку FSR 4 в более чем 85 играх.

В AMD говорят, что новая, четвёртая версия представляет собой «значительный шаг вперёд» по сравнению с FSR 3. В технологии используется прогнозирование и компенсация потерь пикселей при рендеринге в низком разрешении на основе машинного обучения. При этом изображение остаётся чётким, а производительность — высокой.

В играх с поддержкой FSR 3.1 можно вручную активировать FSR 4 через приложение AMD Software: Adrenalin Edition. В компании пояснили: «Этот последний шаг позволяет драйверу заменить реализацию FSR 3.1 в игре на последнюю версию FSR 4». Таким образом, FSR 4 теперь можно использовать даже без официальной интеграции технологии в конкретную игру.

FSR 4 постепенно находит всё более широкое применение в игровых проектах. Из последних новинок, которые её поддерживают: Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima и F1 25.

Технология FSR (FidelityFX Super Resolution) 4-го поколения была впервые представлена в марте 2025 года одновременно с графическими картами серии RX 9000 и позиционируется компанией AMD как конкурент DLSS 4 от Nvidia.