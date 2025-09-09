Сегодня 09 сентября 2025
В Непале отменили блокировку соцсетей после массовых протестов с 19 погибшими

Власти Непала решили снять введённую ранее блокировку ряда социальных сервисов после того, как в ходе массовых протестов погибли по меньшей мере 19 человек. Ограничения касались 26 платформ, включая Facebook, X, Instagram, YouTube и X, добавляет TechCrunch.

Катманду, столица Непала. Источник изображения: Raimond Klavins/Unsplash

Катманду, столица Непала (источник изображения: Raimond Klavins / Unsplash)

25 августа правительство Непала потребовало от зарубежных социальных сетей и сервисов открыть местные представительства в стране. На это им давалось 7 дней. Хотя некоторые платформы, например Viber и TikTok, выполнили это требование, большинство этого не сделали и в итоге подпали под блокировку.

В понедельник, 8 сентября, на улицы вышли тысячи молодых людей, включая школьников, требуя восстановить доступ к соцсетям. Как сообщают местные СМИ, эти протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых последняя открывала огонь. Известно о 19 погибших, свыше 100 человек получили ранения.

Вечером того же дня министр по коммуникациям и информации Непала Притхви Субба Гурун (Prithvi Subba Gurung) сообщил журналистам, что правительство сняло блокировку всех сервисов в ответ на общественное недовольство. Позже премьер-министр страны Кхадга Оли (Khadga Oli) заявил, что протесты приняли насильственный характер из-за «проникновения некоторых элементов», при этом власти никогда не выступали против «требований нового поколения».

Международные правозащитные организации уже выразили обеспокоенность действиями правительства Непала. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти страны «обеспечить право на мирные собрания и свободу выражения мнений».

Источник:

социальные сети, блокировки
