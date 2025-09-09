Сегодня 09 сентября 2025
Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые в РФ материалы

Американская компания Apple по решению Таганского суда Москвы признана виновной в неудалении запрещённой в России информации, а на неё наложен штраф в размере 3,5 млн руб., гласит сообщение в Telegram-канале судов общей юрисдикции в столице.

«Компания "Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед" (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ч.2 ст.13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает наказание за неудаление информации или интернет-страницы, если такая обязанность установлена законом, — штраф для юридических лиц составляет от 800 тыс. до 4 млн руб.

Apple и ранее привлекалась к наказанию за данное правонарушение. В ноябре минувшего года производителя iPhone оштрафовали по той же статье на 3,6 млн руб. Годом ранее компании выписали штраф в размере 12 млн руб. за повторное невыполнение требований о локализации данных российских пользователей.

