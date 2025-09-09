«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show

Tokyo Game Show 2025 всё ближе, и планы на проведение игровых презентаций в рамках предстоящей японской выставки объявили сразу две зарубежные компании — платформодержатель Xbox и издание PC Gamer.

Трансляция Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast стартует 25 сентября в 13:00 по московскому времени. За ходом мероприятия можно будет следить на YouTube и Twitch. Запись шоу сопроводят субтитрами на русском языке.

Обещают контент от студий Microsoft Gaming, «захватывающие новости» от партнёров Xbox в Японии, Азии и по всему миру. Ранее сообщалось, что на Tokyo Game Show 2025 может состояться анонс гоночной аркады Forza Horizon 6.

Что касается PC Gamer, то 28 сентября в 19:00 по Москве начнётся трансляция PC Gaming Show Tokyo Direct — японского ответвления от летних презентаций PC Gaming Show. Стрим пройдёт в YouTube, Twitch, X и Steam.

PC Gaming Show Tokyo Direct предложит эксклюзивные трейлеры и анонсы, новости о готовящихся к релизу на ПК играх, в том числе от Devolver Digital, Nightdive Studios и Sega, а также интервью с разработчиками.

Tokyo Game Show 2025 пройдёт с 25 по 28 сентября в выставочном комплексе Makuhari Messe на окраине Токио, в городе Тиба. На мероприятии будет представлено более 1200 игр от 1138 компаний (523 местных и 615 зарубежных).

Своё участие в Tokyo Game Show 2025 уже подтвердили Annapurna Interactive, Arc System Works, Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Koei Tecmo Games, Sony Interactive Entertainment, Square Enix и Ubisoft.