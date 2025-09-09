Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс «Захватывающие новости», эксклюзивные ан...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show

Tokyo Game Show 2025 всё ближе, и планы на проведение игровых презентаций в рамках предстоящей японской выставки объявили сразу две зарубежные компании — платформодержатель Xbox и издание PC Gamer.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Трансляция Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast стартует 25 сентября в 13:00 по московскому времени. За ходом мероприятия можно будет следить на YouTube и Twitch. Запись шоу сопроводят субтитрами на русском языке.

Обещают контент от студий Microsoft Gaming, «захватывающие новости» от партнёров Xbox в Японии, Азии и по всему миру. Ранее сообщалось, что на Tokyo Game Show 2025 может состояться анонс гоночной аркады Forza Horizon 6.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Что касается PC Gamer, то 28 сентября в 19:00 по Москве начнётся трансляция PC Gaming Show Tokyo Direct — японского ответвления от летних презентаций PC Gaming Show. Стрим пройдёт в YouTube, Twitch, X и Steam.

PC Gaming Show Tokyo Direct предложит эксклюзивные трейлеры и анонсы, новости о готовящихся к релизу на ПК играх, в том числе от Devolver Digital, Nightdive Studios и Sega, а также интервью с разработчиками.

Источник изображения: PC Gamer

Источник изображения: PC Gamer

Tokyo Game Show 2025 пройдёт с 25 по 28 сентября в выставочном комплексе Makuhari Messe на окраине Токио, в городе Тиба. На мероприятии будет представлено более 1200 игр от 1138 компаний (523 местных и 615 зарубежных).

Своё участие в Tokyo Game Show 2025 уже подтвердили Annapurna Interactive, Arc System Works, Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Koei Tecmo Games, Sony Interactive Entertainment, Square Enix и Ubisoft.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Отменённый перезапуск Perfect Dark могла спасти Take-Two, но переговоры с Xbox сорвались
Не Hollow Knight: Silksong единой — Microsoft рассказала о первых новинках Game Pass в сентябре
Сразу три надёжных инсайдера сообщили, где и когда Microsoft анонсирует Forza Horizon 6
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut
Теги: xbox, microsoft gaming, microsoft, tokyo game show 2025
xbox, microsoft gaming, microsoft, tokyo game show 2025
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Gigabyte придумала, как установить в ПК до 512 Гбайт оперативной памяти мимо штатных слотов DIMM материнской платы
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
Бывшая Yandex N.V. получит от Microsoft почти $20 млрд за пять лет
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 11 мин.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 41 мин.
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show 53 мин.
В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее 2 ч.
Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые в РФ материалы 2 ч.
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года 2 ч.
В Непале отменили блокировку соцсетей после массовых протестов с 19 погибшими 2 ч.
Технология AMD FSR 4 заработала в большинстве игр с поддержкой FSR 3.1 2 ч.
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 14 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 15 ч.
Microsoft присоединилась к Всемирной ядерной ассоциации 24 мин.
Microsoft потратит почти $20 млрд на аренду ИИ-инфраструктуру у Nebius 28 мин.
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025 39 мин.
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года 2 ч.
Sony готовит к запуску смартфон Xperia 10 VII — характеристики и изображения утекли в Сеть 2 ч.
Intel заверила, что до полного отделения производства чипов не дойдёт — но почти половину продать может 3 ч.
«Непоправимый ущерб»: Nintendo отсудила $2 млн за продажу взломанных Switch 3 ч.
Дональд Трамп пообещал IT-гигантам решить проблемы с энергоснабжением ЦОД 3 ч.
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80 4 ч.
Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий 4 ч.