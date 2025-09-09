5G-модем Apple C1 показал производительность, сопоставимую с аналогом Qualcomm в свежих тестах

Компания Ookla опубликовала результаты повторного тестирования сотовой связи на iPhone 16e с модемом Apple C1. Выяснилось, что смартфон демонстрирует сопоставимую производительность с моделью iPhone 16, использующим модем Snapdragon X71 от Qualcomm, передаёт MacRumors.

Результаты варьируются в зависимости от оператора и страны, и в некоторых случаях Apple C1 даже проявляет себя лучше. Например, в США в 5G-сети T-Mobile медианная скорость загрузки составила 317 Мбит/с для iPhone 16 и 252 Мбит/с для iPhone 16e. Однако в Испании iPhone 16e показывает более высокую скорость — 139 Мбит/с против 110 Мбит/с у модели 16.

Подводя итоги, Ookla отмечает «сопоставимую производительность» двух устройств на «подавляющем большинстве рынков». Это уже второе подобное тестирование Ookla — первое проходило в марте, и его результаты были похожими.

Apple C1 — первая собственная реализация сотового модема для 5G-сетей от Apple, направленная на снижение зависимости от сторонних поставщиков в части ключевых компонентов. iPhone 16e стал первым смартфоном с этим устройством на борту.

Ожидается, что новый ультратонкий iPhone 17 Air, презентация которого должна состояться буквально на днях, также будет оснащаться модемом C1.