Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Пароли «admin» и другие дыры в кибербезо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры

Этичные хакеры BobDaHacker и BobTheShoplifter заявили об обнаружении «катастрофических уязвимостей» в компьютерных системах группы Restaurant Brands International (RBI), которой принадлежат такие известные сети ресторанов, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes, с более чем 30 тыс. филиалов по всему миру.

Источник изображения: Desola Lanre-Ologun/unsplash.com

Источник изображения: Desola Lanre-Ologun/unsplash.com

Выяснилось, что корпоративные сайты assistant.bk.com, assistant.popeyes.com и assistant.timhortons.com могли быть легко взломаны во всех более чем 30 тыс. филиалах группы по всему миру. Обнаруженные уязвимости позволили хакерам без труда получить доступ к учётным записям сотрудников, системам оформления заказов и прослушивать записи разговоров с клиентами в автокафе.

По словам этичных хакеров, API для регистрации позволяет любому войти в компьютерную систему группы, поскольку команда веб-разработчиков «забыла заблокировать регистрацию пользователей». Используя функцию GraphQL introspection, хакеры смогли создать учётную запись без подтверждения электронной почтой, а пароль присылался в виде простого текста. С помощью инструмента createToken белые хакеры смогли повысить свой статус до администратора на всей платформе. На всех планшетах для автокафе был указан пароль admin. А для входа в систему заказа устройств группы пароль был жёстко прописан в HTML-коде.

Этичные хакеры уведомили RBI об обнаруженных уязвимостях, которые та быстро устранила, даже не поблагодарив специалистов за помощь.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры атаковали Jaguar Land Rover — производство автомобилей остановлено
В WhatsApp экстренно закрыли опасную уязвимость, которой активно пользовались хакеры
Лучшая защита — нападение: Google начнёт проводить кибератаки на хакеров
Meta✴ обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram✴ и других платформах
Злоумышленники стали проявлять повышенный интерес к доменам российских компаний
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки
Теги: уязвимость, хакеры, burger king, информационная безопасность
уязвимость, хакеры, burger king, информационная безопасность
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 28 мин.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 30 мин.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 32 мин.
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 3 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 5 ч.
Meta обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram и других платформах 5 ч.
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 5 ч.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 6 ч.
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show 6 ч.
В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее 6 ч.
Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C 6 мин.
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L 11 мин.
Быстрее и «умнее»: SiFive представила второе поколени RISC-V-ядер Intelligent 25 мин.
До 6,4 Гбит/с по воздуху — Tarana представила второе поколение своей ngFWA-платформы 2 ч.
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО 2 ч.
d-Matrix представила 400GbE-адаптер JetStream для объединения своих ИИ-ускорителей 2 ч.
Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч 3 ч.
Dreame построит в Германии завод по производству «самых быстрых машин в мире» 4 ч.
5G-модем Apple C1 показал производительность, сопоставимую с аналогом Qualcomm в свежих тестах 4 ч.
Xbox Cloud Gaming станет доступен в электромобилях стараниями LG 4 ч.