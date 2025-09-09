Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры

Этичные хакеры BobDaHacker и BobTheShoplifter заявили об обнаружении «катастрофических уязвимостей» в компьютерных системах группы Restaurant Brands International (RBI), которой принадлежат такие известные сети ресторанов, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes, с более чем 30 тыс. филиалов по всему миру.

Выяснилось, что корпоративные сайты assistant.bk.com, assistant.popeyes.com и assistant.timhortons.com могли быть легко взломаны во всех более чем 30 тыс. филиалах группы по всему миру. Обнаруженные уязвимости позволили хакерам без труда получить доступ к учётным записям сотрудников, системам оформления заказов и прослушивать записи разговоров с клиентами в автокафе.

По словам этичных хакеров, API для регистрации позволяет любому войти в компьютерную систему группы, поскольку команда веб-разработчиков «забыла заблокировать регистрацию пользователей». Используя функцию GraphQL introspection, хакеры смогли создать учётную запись без подтверждения электронной почтой, а пароль присылался в виде простого текста. С помощью инструмента createToken белые хакеры смогли повысить свой статус до администратора на всей платформе. На всех планшетах для автокафе был указан пароль admin. А для входа в систему заказа устройств группы пароль был жёстко прописан в HTML-коде.

Этичные хакеры уведомили RBI об обнаруженных уязвимостях, которые та быстро устранила, даже не поблагодарив специалистов за помощь.