Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C

Компания Asus сообщила, что видеокарта ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition поступила в продажу. В скором времени в продаже также появится модель ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition.

Обе видеокарты оснащены 16 Гбайт памяти GDDR7. Новинки выделяются внешним видом: верхняя часть кожуха их систем охлаждения имеет отделку «под дерево». Обе карты занимают 2,5 слота расширения.

Система охлаждения видеокарт включает испарительную камеру. В качестве термоинтерфейса используется термопаста с фазовым переходом. По словам Asus, несмотря на более тонкий профиль, система охлаждения карт ProArt обеспечивает эффективность на уровне более массивных решений.

Ключевая особенность видеокарт ProArt — наличие разъёма USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort, что позволяет подключать портативные мониторы с таким коннектором или последовательно соединять несколько дисплеев без дополнительных проводов.

Модель Asus ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition доступна в Европе по цене €1659 (включая НДС). Модель ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition поступит в продажу в ближайшие недели, её стоимость составит €1179.