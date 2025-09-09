Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще

Разработчики из австралийской студии Team Cherry прислушались к многочисленным жалобам пользователей метроидвании Hollow Knight: Silksong на завышенную сложность и готовы пойти навстречу сообществу.

Как стало известно, первый пострелизный патч для Hollow Knight: Silksong (1.0.28470) выйдет в середине следующей недели, то есть с 16 по 19 сентября. Владельцы игры в Steam и GOG уже могут опробовать бета-версию обновления.

Team Cherry призвала столкнувшихся с критическими багами, которые исправляет 1.0.28470, не ждать полноценного релиза и переключиться на бета-версию, чтобы получить возможность продолжить игру.

В 1.0.28470 разработчики Hollow Knight: Silksong сосредоточились в основном на исправлении багов (в том числе мешающих дальнейшему прохождению) и «некоторых корректировках баланса».

В частности, снизят сложность Топекрыла и Сестры Лучины (боссы), урон от Sandcarvers и стоимость разблокировки скамеек / станций быстрого перемещения в середине игры. Также слегка увеличат вознаграждения за доставки.

Кроме того, Team Cherry сообщила, что уже работает над дальнейшими исправлениями для Hollow Knight: Silksong, которые войдут во второй патч. Сроки его релиза в команде не уточняют.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. По данным аналитиков, аудитория игры за три дня превысила 5 млн человек.