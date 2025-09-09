Сегодня 09 сентября 2025
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam

Разработчики из австралийской студии Team Cherry не спешат делиться информацией об успехах своей метроидвании Hollow Knight: Silksong, но первые выводы о результатах игры сделать уже можно благодаря аналитикам.

Источник изображения: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

По данным аналитического агентства Alinea Analytics, за первые три дня после релиза суммарная аудитория Hollow Knight: Silksong на всех целевых платформах превысила 5 миллионов игроков, включая более миллиона подписчиков Game Pass.

Продажи Hollow Knight: Silksong в Steam за тот же период превысили 3 млн копий ($50 млн выручки). Среди регионов наиболее популярной игра оказалась в США, Китае, России, Японии и Бразилии.

Источник изображения: Alinea Analytics

Источник изображения: Alinea Analytics

Главные инди-хиты Steam образца 2025 года за три дня и близко не подобрались к этим показателям. Hollow Knight: Silksong превзошла суммарные результаты Schedule I, Peak и R.E.P.O. более чем вдвое. Впрочем, эти игры годами никто не ждал.

В Alinea Analytics назвали запуск Hollow Knight: Silksong самым крупным среди инди-игр и отметили, что столь успешный релиз ставит крошечную Team Cherry в один ряд с издательствами среднего размера.

Источник изображения: Alinea Analytics

Источник изображения: Alinea Analytics

Среди пользователей Hollow Knight: Silksong в Steam более трёх четвертей (78 %) владеют оригинальной Hollow Knight, 47 % — Elden Ring, 34 % — Dark Souls 3, 33 % — Sekiro: Shadows Die Twice.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Фанаты сочли игру слишком сложной, но, оказывается, её можно сделать ещё труднее.

hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
