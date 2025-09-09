В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее

Вышедшая на прошлой неделе метроидвания Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для увлечённых фанатов, однако разработчики из студии Team Cherry подготовили способ сделать игру ещё труднее.

Как и в случае с оригинальной Hollow Knight, Silksong включает хардкорный режим «Стальная душа» (Steel Soul), в котором на всю игру пользователю даётся лишь одна попытка — в случае гибели сохранение стирается.

По умолчанию «Стальная душа» открывается после первого прохождения, однако пользователи Hollow Knight: Silksong уже нашли метод разблокировки хардкорного режима без выполнения этого условия.

Упомянутый способ представляет собой вариацию знаменитого кода Konami — в разделе «Дополнительно» необходимо выполнить следующую комбинацию клавиш: вверх, вниз, вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо.

Таким образом, режим «Стальная душа» станет доступен уже на старте прохождения Hollow Knight: Silksong, что, само собой, не является оптимальным при первом знакомстве с игрой.

Для тех, кто не может справиться и со стандартной сложностью Hollow Knight: Silksong, моддеры уже подготовили решения, упрощающие прохождение, включая отключение двойного урона, возрождение ближе к месту гибели и так далее.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. В Steam у проекта рейтинг 76 % — во многом из-за недовольства китайских игроков.