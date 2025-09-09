Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation В Hollow Knight: Silksong нашли секретны...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее

Вышедшая на прошлой неделе метроидвания Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для увлечённых фанатов, однако разработчики из студии Team Cherry подготовили способ сделать игру ещё труднее.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображений: Team Cherry

Как и в случае с оригинальной Hollow Knight, Silksong включает хардкорный режим «Стальная душа» (Steel Soul), в котором на всю игру пользователю даётся лишь одна попытка — в случае гибели сохранение стирается.

По умолчанию «Стальная душа» открывается после первого прохождения, однако пользователи Hollow Knight: Silksong уже нашли метод разблокировки хардкорного режима без выполнения этого условия.

Упомянутый способ представляет собой вариацию знаменитого кода Konami — в разделе «Дополнительно» необходимо выполнить следующую комбинацию клавиш: вверх, вниз, вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо.

Таким образом, режим «Стальная душа» станет доступен уже на старте прохождения Hollow Knight: Silksong, что, само собой, не является оптимальным при первом знакомстве с игрой.

Для тех, кто не может справиться и со стандартной сложностью Hollow Knight: Silksong, моддеры уже подготовили решения, упрощающие прохождение, включая отключение двойного урона, возрождение ближе к месту гибели и так далее.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. В Steam у проекта рейтинг 76 % — во многом из-за недовольства китайских игроков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации
Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut
Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Gigabyte придумала, как установить в ПК до 512 Гбайт оперативной памяти мимо штатных слотов DIMM материнской платы
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
Бывшая Yandex N.V. получит от Microsoft почти $20 млрд за пять лет
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 11 мин.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 41 мин.
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show 53 мин.
В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее 2 ч.
Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые в РФ материалы 2 ч.
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года 2 ч.
В Непале отменили блокировку соцсетей после массовых протестов с 19 погибшими 2 ч.
Технология AMD FSR 4 заработала в большинстве игр с поддержкой FSR 3.1 2 ч.
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 14 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 15 ч.
Microsoft присоединилась к Всемирной ядерной ассоциации 24 мин.
Microsoft потратит почти $20 млрд на аренду ИИ-инфраструктуру у Nebius 28 мин.
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025 39 мин.
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года 2 ч.
Sony готовит к запуску смартфон Xperia 10 VII — характеристики и изображения утекли в Сеть 2 ч.
Intel заверила, что до полного отделения производства чипов не дойдёт — но почти половину продать может 3 ч.
«Непоправимый ущерб»: Nintendo отсудила $2 млн за продажу взломанных Switch 3 ч.
Дональд Трамп пообещал IT-гигантам решить проблемы с энергоснабжением ЦОД 3 ч.
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80 4 ч.
Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий 4 ч.