Стартап Modos разработал первый в мире дисплей на электронной бумаге с частотой обновления 75 Гц

Дисплеи на электронных чернилах (электронная бумага) ценятся за удобство чтения и низкое энергопотребление, но долгое время они оставались слишком медленными для использования в ПК и ноутбуках. Modos, стартап из двух человек, утверждает, что решил часть этой проблемы, представив комплект разработчика, способный управлять дисплеем на электронной бумаге с частотой обновления 75 Гц.

Дисплей Modos Paper Monitor и комплект разработчика Dev Kit доступны для краудфандинга на Crowd Supply. Разработчики предлагают комплексное решение из непосредственно панели на электронной бумаге, драйвера дисплея и контроллера с открытым исходным кодом на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Этот комплект предоставляет энтузиастам и разработчикам широкие возможности для экспериментов с различными дисплеями на электронной бумаге.

«Я бы сказал, что вместо секретного ингредиента у нас есть открытый ингредиент, — говорит соучредитель компании Александр Сото (Alexander Soto). — Вам даже не обязательно использовать предлагаемую нами панель. Вы можете использовать другую панель и всё равно получить [75 Гц]».

Большинство панелей на основе электронной бумаги обновляются с частотой около 10 Гц или меньше. Для некоторых дисплеев частота обновления вообще не указана, и обновление может занимать до секунды. Более высокая частота обновления позволяет отображать больше кадров в секунду, что обеспечивает более плавное и реалистичное движение.

Современное цифровое видео обычно воспроизводится с частотой 30 или 60 кадров в секунду, что до недавнего времени было далеко за пределами возможностей дисплеев на основе электронной бумаги. В этом отношении электронная бумага явно отстаёт от ЖК-дисплеев, частота обновления которых лишь начинается с 60 Гц и простирается вплоть до 750 Гц.

Modos утверждает, что их разработка способна достигать частоты обновления до 75 Гц на 13-дюймовой панели на электронной бумаге с разрешением 1600 × 1200 пикселей. Также доступна 6-дюймовая панель на электронной бумаге с разрешением 1448 × 1072 пикселей и такой же частотой обновления. Заявленная Modos частота обновления 75 Гц — самая высокая на сегодняшний день для дисплея на электронной бумаге, хотя несколько конкурентов уже предлагают подобные дисплеи с частотой обновления до 60 Гц.

Главным достижением Modos является Caster, контроллер дисплея с открытым исходным кодом, совместимый с широким спектром панелей на электронной бумаге. Он основан на ПЛИС AMD Spartan-6 и отличается от типичных контроллеров на электронной бумаге управлением дисплеем на уровне пикселей. «Традиционный контроллер […] имел всего два состояния: статическое и обновляемое, — говорит соучредитель Modos Вентинг Чжан (Wenting Zhang). — Caster обрабатывает каждый пиксель индивидуально, а не как целую панель, что обеспечивает локальное управление пикселями».

Контроллер дисплея, разработанный Modos, работает в паре с адаптером Modos Glider Mega, который предлагает четыре различных разъёма, обеспечивая совместимость с несколькими десятками дисплеев на электронной бумаге размером от 4,3 до 13 дюймов. Сото утверждает, что адаптер можно использовать даже для перепрофилирования дисплеев старых электронных книг, таких как Kindle от Amazon.

Modos также предоставляет интерфейс прикладного программирования (API), написанный на языке программирования C, который позволяет приложениям динамически выбирать режимы управления дисплеем. Как показано на видео, оконный менеджер Linux можно использовать для рендеринга текста в двоичном цветовом режиме с малой задержкой, отображения карт в более подробных, но адаптивных оттенках серого и отображения видео с максимально точной градацией серого — и всё это одновременно на одном экране.

Краудфандинговая кампания Modos должна завершиться 18 сентября. Ожидается, что заказы начнут поставляться в январе 2026 года. Достижение этого этапа заняло несколько лет. Изначально основатели компании надеялись создать ноутбук на электронной бумаге — Modos Paper Laptop, анонсированный в январе 2022 года. Однако реалии производства электроники осложнили реализацию проекта на ранних этапах, и ноутбук так и не стал доступен для заказа.

«Отчасти это было связано с тем, что основное соотношение сторон для большинства корпусов [ноутбуков] — 16:9 и 16:10. А у дисплеев на электронной бумаге соотношение сторон было 4:3. Поэтому нам приходилось либо изготавливать корпус на заказ, либо изготавливать панель, но оба варианта были непомерно дорогими», — говорит Сото.

Производство панелей электронной бумаги ориентировано на электронные книги и цифровые вывески, поэтому большинство панелей не подходят по размеру для компьютера. Однако недавно были представлены 13-дюймовые дисплеи на электронной бумаге, многие из которых имеют разрешение, аналогичное ЖК- и OLED-панелям, разработанным для ноутбуков.

«Многие по умолчанию думают, что электронные книги или электронная бумага медленные и будут постоянно мигать, — говорит Сото. — Наша задача заключалась в том, чтобы посещать конференции, мероприятия и показывать людям… электронная бумага может быть очень быстрой».

Код и схемы для всех разработок Modos являются открытыми и доступны на Github.