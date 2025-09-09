Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек

Пока другие разработчики в срочном порядке переносили свои игры подальше от горячо ожидаемой Hollow Knight: Silksong, Atari выпустила метроидванию Adventure of Samsara в один день с проектом Team Cherry. И, похоже, прогадала.

Напомним, Adventure of Samsara представляет собой современное переосмысление классической игры Atari — приключенческого экшена Adventure образца 1980 года. За проект в ответе бразильская студия Ilex Games.

Adventure of Samsara предлагает классический игровой процесс, олдскульную пиксельную графику, тесно переплетённые локации и головокружительное повествование о смерти и возрождении.

Как подметили в Video Games Chronicle, достоинства Adventure of Samsara прошли мимо большинства геймеров. Пиковый онлайн в Steam достиг лишь 12 человек. Предполагается, что игру купили не больше 360 пользователей.

Те немногие, кто Adventure of Samsara в Steam всё-таки приобрёл, остались в восторге. Из 15 пользовательских обзоров все являются положительными. Другими словами, рейтинг проекта на платформе составляет 100 %.

Многие издатели избегают прямого столкновения своих игр с потенциальными хитами вне зависимости от жанра, но с решением выпустить метроидванию одновременно с одной из самых ожидаемых метроидваний в истории Atari, вероятно, просчиталась.

Помимо Steam (639 рублей до 11 сентября), Adventure of Samsara доступна также в GOG, на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Судя по описанию в сервисе Valve, игра поддерживает семь языков, но русского среди них нет.