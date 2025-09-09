Сегодня 09 сентября 2025
Apple представила плечевой ремешок для iPhone 17 Air за $59 и другие модные аксессуары

Сегодня компания Apple представила множество новинок, включая смартфоны iPhone 17. В линейку вошло несколько моделей, включая сверхтонкий iPhone 17 Air, толщина корпуса которого составляет всего 5,6 мм. В дополнение к нему Apple выпустила несколько аксессуаров для новинки: тонкий аккумулятор MagSafe, прозрачный чехол, чехол-бампер и наплечный ремешок.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

По данным Apple, время воспроизведения видео на iPhone 17 Air с подключённым аккумулятором MagSafe достигает 40 часов. Судя по предоставленным изображениям, аккумулятор имеет узкую и вытянутую форму, из-за чего занимает значительную часть задней панели смартфона. Цена устройства — $99.

Ещё одной новинкой стал полупрозрачный чехол за $49, позволяющий пользователю видеть цвет корпуса устройства. Кроме того, он оснащён заметным кольцом для крепления аккумулятора MagSafe — аналогично другим фирменным чехлам Apple, которые выпускались ранее.

Пользователям также будет доступен новый чехол-бампер за $39, обрамляющий рамку устройства.

В дополнение к этому есть специальный ремешок за $59, который позволит носить смартфон через плечо. Это может оказаться полезным, если пользователю требуется, чтобы смартфон был всегда под рукой, но носить его в кармане нет возможности или желания.

Также Apple показала преемника своей не слишком популярной линейки аксессуаров FineWoven — чехол TechWoven для iPhone 17 Pro и Pro Max за $59. Новые аксессуары совместимы с фирменным наплечным ремешком.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: iphone air, чехлы, magsafe, apple
