Стало известно, сколько оперативной памяти в iPhone 17 и остальных новинках Apple

Вчера Apple представила серию iPhone 17, в которую вошли базовая модель, несколько вариантов Pro и ультратонкий iPhone Air. Впервые смартфоны получили разный объём оперативной памяти, отмечает WCCFTech.

iPhone Air. Источник изображения: Apple

iPhone Air. Источник изображения: Apple

Базовая модель iPhone 17 сохранила 8 Гбайт, тогда как у Air и Pro этот параметр вырос до 12 Гбайт — это сделано с целью улучшения производительности и многозадачности. Дополнительные 4 Гбайт ОЗУ в Air и Pro-моделях дают более стабильную работу в ресурсоёмких приложениях. Теоретически это также должно дать лучшую и более долгую поддержку новых обновлений iOS.

Предыдущая серия iPhone 16 комплектовалась 8 Гбайт ОЗУ во всех моделях, но в 17-м поколении производитель решил больше дифференцировать модели по техническим характеристикам. iPhone 17 Pro и Pro Max, как и ожидалось, получили увеличенный объём памяти — 12 Гбайт.

Чуть более неожиданным стало то, что такой же объём получил и сверхтонкий iPhone Air, пришедший на смену iPhone 16 Plus. Air — это своего рода гибрид между стандартной и Pro-версиями. Он оснащается процессором A19 Pro, но с 5-ядерным GPU, в отличие от 6-ядерного в Pro-моделях.

Уже 12 сентября в США начинается приём предзаказов на новые iPhone, начало поставок планируется на 19 сентября.

Источник:

Материалы по теме
До 300 000 рублей: объявлены российские цены на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»
Составлен список новинок Apple, о которых компания не говорила на вчерашней презентации
Apple представила плечевой ремешок для iPhone 17 Air за $59 и другие модные аксессуары
Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч
Теги: apple, iphone 17, iphone 17 pro, iphone air
