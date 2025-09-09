Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения

Вместе со сверхтонким iPhone Air и базовым iPhone 17 компания Apple представила на сегодняшней презентации флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Новинка получила кардинально обновлённый дизайн, а также новую мощную аппаратную платформу.

Островок камер теперь растянут на всю ширину тыльной панели. В корпусах новых iPhone Pro компания Apple вернулась к использованию алюминия вместо титанового сплава. Также боковые грани теперь не плоские, а закруглённые — как раньше. Передняя и задняя панели теперь покрыты защитным стеклом Ceramic Shield 2. Новые флагманы Apple доступны всего в трёх цветах: серебристом, ярко-оранжевом и глубоком синем.

В основу обеих новинок положен новый процессор A19 Pro с шестиядерным CPU и пятиядерным GPU, а также новым улучшенными NPU для локального запуска ИИ-моделей и обработки нейросетевых алгоритмов. Также Apple отмечает новую систему охлаждения, обеспечивающую стабильную работу нового мощного чипа.

Три задние камеры теперь имеют разрешение 48 мегапикселей каждая. Телеобъектив теперь предлагает 4-кратный оптический зум (ЭФР 100 мм) вместо 5-кратного, но за счёт 48-Мп сенсора этот модуль теперь предлагает 8-кратное приближение без потери в качестве. Цифровой зум теперь достигает 48-кратного приближения.

Фронтальная камера оснащена функцией Center Stage и имеет разрешение 18 мегапикселей.

Что касается видео, iPhone 17 Pro добавляет возможность съемки в формате ProRes RAW и поддержку Genlock.

Будет дополнено...