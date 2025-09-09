Сегодня 09 сентября 2025
Apple представила iPhone 17: старый дизайн, новый чип и наконец-то 120-Гц экран

Компания Apple провела сегодня мероприятие Awe dropping, в рамках которого представила семейство смартфонов iPhone 17. Помимо флагманских моделей iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, а также сверхтонкого iPhone Air также вышел базовый iPhone 17. Новинка сохранила прежний дизайн, но получила ряд важных аппаратных обновлений, включая улучшенный дисплей и более производительную аппаратную платформу.

Внешне iPhone 17 внешне практически не отличается от прошлогоднего iPhone 16: те же плоские грани, матовая стеклянная задняя панель, то же оформление камер и относительно компактный Dynamic Island. Новинка будет предлагаться в пяти цветах: светло-фиолетовый, голубой, черный, белый и светло-зелёный.

iPhone 17 оснащён экраном ProMotion диагональю 6,3 дюйма — чуть больше 6,1-дюймового дисплея у базовых iPhone последних поколений. Но помимо увеличившейся диагонали экран здесь наконец получил повышенную частоту обновления — прежде эта особенность была только у iPhone Pro. Частота экрана новинки может динамически меняться в зависимости от контента в диапазоне от 1 до 120 Гц. Яркость выросла до 3000 кд/м2, а также появилась функция Always-On Display. Также Apple отмечает обновлённое защитное стекло Ceramic Shield 2, которое до трёх раз лучше защищает дисплей от царапин.

Одними из самых значительных обновлений для базового iPhone помимо экрана стали камеры — на тыльной панели теперь используется две 48-Мп камеры — Apple называет систему Dual Fusion. Apple заявляет, что в двух камерах предлагает возможности трёх — основной модуль также используется для двукратного зума «без потерь». Вторая камера — 48-мегапиксельная широкоугольная, что должно обеспечить значительную прибавку качества фото по сравнению с 12-Мп модулем в iPhone 16.

iPhone 17 также получил новую 12-Мп фронтальную камеру Center Stage, которая оснащена сенсором, в два раза превосходящим по размеру сенсор «фронталки» у предыдущего iPhone. Примечательной особенностью является то, что сенсор фронтальной камеры теперь имеет квадратную форму, что позволяет делать селфи в ландшафтном режиме без необходимости поворачивать смартфон — достаточно лишь нажать на кнопку в приложении «Камера», чтобы расширить поле зрения и переключаться между портретным и ландшафтным режимами.

Что касается аппаратной платформы, iPhone 17 получил чип A19, построенный по 3-нм технологии, который обеспечить работу обновленных функций дисплея и локальный запуск моделей искусственного интеллекта. Чип Apple A19 имеет шестиядерный центральный процессор и пятиядерный графический процессор, которые, по словам Apple, обеспечивают «огромный прирост скорости» по сравнению со старыми моделями iPhone.

Продажи iPhone 17, как и всех остальных представленных сегодня iPhone, начнутся 19 сентября. Стоимость iPhone 17 будет начинаться с $799, как и в случае предшественника. Но важным отличием станет наличие 256 Гбайт памяти в базовой версии.

Будет дополнено....

Теги: apple, iphone 17, смартфон, ios 26
