Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel заявила, что процессоры Arrow Lake...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать

В середине лета стало известно, что Intel готовит процессоры Arrow Lake Refresh с повышенными частотами и пропорционально возросшей производительностью. Недавно намерения выпустить Arrow Lake Refresh подтвердил и один из руководителей Intel, но он призвал рассчитывать на выход этих настольных процессоров в 2026 году.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Во всяком случае, именно такой график выхода новинок Intel в настольном сегменте привёл на конференции Goldman Sachs корпоративный вице-президент по планированию и связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer). В целом, он оценил нынешний ассортимент настольных процессоров Intel, как имеющий определённые пустоты, но выразил уверенность в привлекательности перспективных продуктов этой марки для будущих покупателей.

«У нас в следующем году выйдет обновление Arrow Lake, которое поможет запустить процесс в настольном сегменте, а закончим мы его выпуском Nova Lake в конце следующего года и в 2027 году», — пояснил Питцер. Можно предположить, что по примеру Panther Lake, в конце 2026 года выйдет ограниченный ассортимент моделей Nova Lake, а в 2027 году он расширится до приемлемых величин.

В отношении Arrow Lake Refresh технических подробностей пока мало, причём слухи о появлении у этих процессоров усовершенствованного нейронного блока NPU не подтвердились. Частоты и быстродействие процессоров этого семейства Intel может подтянуть благодаря фирменным технологиям разгона и оптимизации, которые в данном случае придётся применить к характеристикам Arrow Lake Refresh прямо «из коробки».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel «проиграла футбол» флагманскими Core Ultra 200S — Nova Lake должны всё исправить
Процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают аномальную жару в Европе — число жалоб на сбои резко возросло
Intel готовит настольные процессоры Arrow Lake Refresh с повышенными частотами и ускоренным NPU
Запал ИИ-бума не иссяк: TSMC похвалилась ростом выручки на 34 % в августе
До 300 000 рублей: объявлены российские цены на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Теги: intel, arrow lake, nova lake, процессоры
intel, arrow lake, nova lake, процессоры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 33 мин.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 48 мин.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 2 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 3 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 4 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 5 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 6 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 9 ч.
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 17 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 18 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 41 мин.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 49 мин.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 56 мин.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 59 мин.
QNAP представила сетевые хранилища серии QuNAS на базе Intel Twin Lake 59 мин.
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED 3 ч.
Стало известно, сколько оперативной памяти в iPhone 17 и остальных новинках Apple 3 ч.
Запал ИИ-бума не иссяк: TSMC похвалилась ростом выручки на 34 % в августе 3 ч.
Mercedes-Benz EQS с твердотельными аккумуляторами проехал 1205 км без подзарядки — чуть-чуть энергии ещё осталось 4 ч.
Data4 получит от французских АЭС 40 МВт для своих ЦОД 4 ч.