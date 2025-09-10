Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать

В середине лета стало известно, что Intel готовит процессоры Arrow Lake Refresh с повышенными частотами и пропорционально возросшей производительностью. Недавно намерения выпустить Arrow Lake Refresh подтвердил и один из руководителей Intel, но он призвал рассчитывать на выход этих настольных процессоров в 2026 году.

Во всяком случае, именно такой график выхода новинок Intel в настольном сегменте привёл на конференции Goldman Sachs корпоративный вице-президент по планированию и связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer). В целом, он оценил нынешний ассортимент настольных процессоров Intel, как имеющий определённые пустоты, но выразил уверенность в привлекательности перспективных продуктов этой марки для будущих покупателей.

«У нас в следующем году выйдет обновление Arrow Lake, которое поможет запустить процесс в настольном сегменте, а закончим мы его выпуском Nova Lake в конце следующего года и в 2027 году», — пояснил Питцер. Можно предположить, что по примеру Panther Lake, в конце 2026 года выйдет ограниченный ассортимент моделей Nova Lake, а в 2027 году он расширится до приемлемых величин.

В отношении Arrow Lake Refresh технических подробностей пока мало, причём слухи о появлении у этих процессоров усовершенствованного нейронного блока NPU не подтвердились. Частоты и быстродействие процессоров этого семейства Intel может подтянуть благодаря фирменным технологиям разгона и оптимизации, которые в данном случае придётся применить к характеристикам Arrow Lake Refresh прямо «из коробки».