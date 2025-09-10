Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации «Великий китайский файрвол» отправили на...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах

Китайская компания Geedge Networks наладила серийную продажу программно-аппаратных комплексов, позволяющих развёртывать инструменты для цензуры интернета в масштабах целой страны. Они уже работают в нескольких государствах, пишет Wired со ссылкой на данные расследования группы правозащитных организаций.

Источник изображения: Philipp Katzenberger / unsplash.com

Источник изображения: Philipp Katzenberger / unsplash.com

Основанная в 2018 году компания Geedge Networks позиционируется как поставщик услуг сетевого мониторинга — она предлагает своим клиентам инструменты для «обеспечения комплексного контроля и минимизации угроз безопасности». В действительности, утверждают авторы расследования, это сложные системы, которые позволяют отслеживать потоки данных, блокировать определённые веб-сайты и VPN, а также следить за конкретными лицами. По сути, речь идёт о коммерческой версии «Великого китайского файрвола» — комплексном решении, включающем аппаратное обеспечение, которое можно установить в любом центре обработки данных, и программную часть. Компания работает над расширением возможностей систем — в перспективе они смогут проводить кибератаки и реализовывать различные режимы мониторинга в зависимости от регионов.

Системы Geedge уже работают в Эфиопии, Пакистане, Мьянме и других странах, не все из которых авторам расследования удалось установить. Известно о вакансиях в штате поставщика — компания ищет инженеров, которые могут выезжать в другие страны для проведения работ. Правозащитникам удалось изучить документы в используемых разработчиком системах Jira и Confluence, исходный код программных решений, переписку с одним из китайских учебных заведений, журналы операций, обращения для решения проблем и добавления новых функций.

Основой систем Geedge является шлюз Tiangou Secure Gateway (TSG), который устанавливается в ЦОД и может масштабироваться для управления трафиком целой страны. Через шлюз проходит каждый пакет трафика — здесь он может сканироваться, фильтроваться или полностью блокироваться. Система позволяет задавать правила для отдельных пользователей, которые считаются подозрительными, и собирать информацию об их сетевой активности. Она способна перехватывать информацию, в том числе содержимое сайтов, пароли и вложения к электронным письмам. При наличии TLS-шифрования используются методы глубокой проверки пакетов и машинного обучения для извлечения метаданных из зашифрованного трафика и прогнозирования того, используются ли средства обхода цензуры. Если распознать содержимое зашифрованного трафика не получается, его можно пометить как подозрительный и заблокировать на определённый момент времени.

Источник изображения: Krzysztof Kowalik / unsplash.com

Источник изображения: Krzysztof Kowalik / unsplash.com

На одном из снимков экрана видно, что система Geedge в Мьянме отслеживает 81 млн интернет-подключений одновременно, и в теории её можно расширить, установив дополнительное оборудование. По состоянию на февраль 2024 года оборудование Geedge стояло в 26 ЦОД 13 провайдеров в Мьянме, гласят документы, — сами провайдеры подтвердить это отказались. Ранее Geedge поставляла свои системы на оборудовании HP и Dell, но затем стала использовать продукцию китайских компаний, чтобы избежать возможных санкций.

Ещё один основополагающий продукт Geedge носит название Cyber Narrator. Это упрощённый пользовательский интерфейс, который открывает доступ к данным Tiangou Secure Gateway в реальном времени для неспециалистов — сотрудников государственных органов. Операторы Cyber Narrator могут видеть местоположение каждого пользователя мобильного интернета на основе данных о подключении его устройств к сотовым сетям; а также фиксировать факт использования VPN. В Мьянме Geedge выявила 281 популярный VPN-сервис с указанием технических характеристик, стоимости подписки и возможностью работы в стране. В одном из документов были выделены 54 приложения, помеченные как приоритетные для блокировки. За несколько месяцев система Geedge получила возможность блокировать практически все VPN, указывают эксперты.

В изученных правозащитниками документах нет записей о контрактах, а клиенты упоминаются под кодовыми именами. Изучив местоположения указанных ЦОД, схемы международных грузоперевозок и прочие сведения, удалось установить, в частности, Пакистан, Эфиопию и Мьянму; некоторые страны оказались неопознанными. Geedge размещает на открытых платформах объявления о вакансиях — в частности, она искала инженера по эксплуатации систем, который смог бы отправляться в длительные командировки от трёх до шести месяцев в страны, которые участвуют в инициативе «Один пояс — один путь», в том числе в Пакистан, Малайзию, Бахрейн, Алжир и Индию. Компания также искала переводчиков, говорящих на французском и испанском языках.

Известно, что в октябре 2024 года Пакистанское управление электросвязи (PTA) закупило лицензии на сервисы мониторинга статистики в реальном времени и сохранения данных об электронной почте. В одной из записей на платформе Jira содержится пример перехваченного системой Geedge электронного письма: в наборе данных содержатся его тема и полный текст, вложение, протокол, имена отправителя и получателя и соответствующие IP-адреса. У сотрудников компании есть доступ к перехватываемой таким образом информации, что может представлять угрозу национальной безопасности для стран, чьи правительства закупают системы Geedge.

Источник изображения: Marc-Olivier Jodoin / unsplash.com

Источник изображения: Marc-Olivier Jodoin / unsplash.com

Поставщик проявляет гибкость и может адаптировать свои системы под оборудование клиента. До сотрудничества с Geedge власти Пакистана закупали средства глубокой проверки пакетов данных от канадской компании Sandvine, но впоследствии лишились доступа к новым поставкам и поддержке из-за американских санкций. Оборудование Sandvine так и осталось работать в пакистанских ЦОД, и пришедшая на смену канадскому поставщику Geedge переориентировала существующую инфраструктуру заказчика и подготовила его к переводу на китайское оборудование. В Эфиопии систему Geedge в феврале 2023 года перевели из состояния пассивного мониторинга в режим активной блокировки всего за несколько дней; в Мьянме система использовалась для блокировки канадского VPN-сервиса Psiphon, и его операторы отметили изменения в поведении жителей страны.

В 2018 году, когда Geedge Networks только начала работу, она первоначально носила название Zhongdian Jizhi, что указывает на её связь с конгломератом China Electronics Corporation (CEC), который по-китайски носит сокращённое название Zhongdian. Две компании объединяет личность китайского учёного Фана Биньсина (Fang Binxing), которого называют «отцом Великого китайского файрвола», потому что он руководил ранними разработками системы цензуры. В 2019 году, будучи главным научным сотрудником CEC, он приобрёл 40 % в компании Jicheng (Hainan) Technology Investment, которая, в свою очередь, является инвестором в Geedge Networks — у двух компаний один и тот же руководитель. В 2024 году господин Фан при участии Geedge открыл новый исследовательский центр в области кибербезопасности.

Системы Geedge активно работают и в Китае, где адаптируются под специфику различных провинций. Операционные центры Geedge подключили к телекоммуникационным объектам Синцзяна. Проводились пилотные проекты в провинциях Фуцзянь и Цзянсу, направленные на борьбу с распространёнными в восточных регионах ресурсами со схемами финансового мошенничества.

Известно о разработке экспериментальных функций. Интерфейс Cyber Narrator получил обновление с поддержкой функции построения графов — взаимосвязей пользователей с другими лицами и группами лиц в зависимости от используемых ими приложений. В планах значится определение их местоположений по вышкам сотовой связи и группировка пользователей сети по этому признаку для усиленного мониторинга. Известно также о прототипе функции «рейтинга репутации»: каждому человеку начисляется базовый рейтинг 550 баллов, который можно увеличить, подтвердив персональные данные, в том числе указав паспортные данные, зарегистрировавшись в системе распознавания лиц и передав сведения о трудоустройстве. Пользователям с рейтингом ниже 600 баллов доступ в интернет не предоставляется. Установить, были ли запущены эти функции в системах Geedge, работающих в Китае и за рубежом, не удалось.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США
Китайские ИТ-гиганты по-прежнему намерены покупать чипы Nvidia, невзирая на давление властей
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом
Частоту сердечного ритма измерили Wi-Fi-сигналом
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
Теги: китай, великий китайский файрвол, слежка
китай, великий китайский файрвол, слежка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 33 мин.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 48 мин.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 2 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 3 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 4 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 5 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 6 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 9 ч.
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 17 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 18 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 41 мин.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 49 мин.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 56 мин.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 59 мин.
QNAP представила сетевые хранилища серии QuNAS на базе Intel Twin Lake 59 мин.
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED 3 ч.
Стало известно, сколько оперативной памяти в iPhone 17 и остальных новинках Apple 3 ч.
Запал ИИ-бума не иссяк: TSMC похвалилась ростом выручки на 34 % в августе 3 ч.
Mercedes-Benz EQS с твердотельными аккумуляторами проехал 1205 км без подзарядки — чуть-чуть энергии ещё осталось 4 ч.
Data4 получит от французских АЭС 40 МВт для своих ЦОД 4 ч.