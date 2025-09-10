Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software 3D-графика Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит час...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит частицы с трассировкой пути в старые игры — без существенного падения производительности

Nvidia представила крупное обновление RTX Remix, с которым в классические игры стало возможным добавить огонь, дым и визуальные эффекты с поддержкой трассировки пути, правда, на старых видеокартах возможны некоторые проблемы.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Накануне, 9 сентября, компания анонсировала крупное обновление RTX Remix, в которое вошла «усовершенствованная система частиц с трассировкой пути» — она добавляет эффекты частиц для таких объектов как огонь и дым, обеспечивая полное управление освещением и анимацией и не затрагивая при этом оригинальный игровой движок. Симуляция частиц ведёт себя как неотъемлемая часть мира с трассировкой лучей: частицы отбрасывают тени, тени падают на них, присутствуют их отражения, есть реакции на физику и камеру. С этим обновлением моддеры смогут добавлять визуальные эффекты, ранее доступные только в современных игровых движках.

Можно прорисовывать «десятки тысяч» частиц с трассировкой пути «без существенного снижения производительности», пообещали в компании. Это смелое заявление может навлечь на производителя критику. В прежних проектах на базе RTX Remix, в том числе Portal RTX, сцены с большим количеством частиц выводили на максимальную производительность даже мощные видеокарты с включённым DLSS. Nvidia говорит, что нужны модели хотя бы поколения GeForce RTX 30, но даже на флагманских 3090 частота кадров иногда демонстрировала просадку значительно ниже 60 кадров в секунду, когда в сцене было большое количество частиц.

Упростился и процесс разработки модов: игровые текстуры теперь можно через меню разработчика помечать как источники частиц и задавать для них такие параметры как размер и цвет прямо в интерфейсе Remix. Улучшенный Remix Toolkit получил поддержку скриптов для управления освещением и физикой столкновений на базе движка PhysX. Заявлено о совместимости с более чем 165 играми при использовании DX8 или DX9 с конвейером стандартных функций. Не исключаются, конечно, отдельные сбои и проблемы с прорисовкой в некоторых играх, но на деле видно, что Nvidia действительно стремится сделать RTX Remix более мощным и практичным инструментом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast
Nvidia доложила об успехах технологий ACE для генеративных ИИ-NPC и RTX Remix для ремастеров классических игр
«Безумный объём работы»: первое за полтора года обновление мода Need for Speed Underground 2 Remix поразило игроков
Технология AMD FSR 4 заработала в большинстве игр с поддержкой FSR 3.1
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ
Игр с FSR 4 станет куда больше: AMD выпустила FidelityFX SDK 2.0, что упростит интеграцию новейшего ИИ-масштабирования
Теги: nvidia, rtx remix, обновление, трассировка путей
nvidia, rtx remix, обновление, трассировка путей
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Прекращена разработка Nova Launcher — одного из самых популярных лайнчеров для Android 14 мин.
«Напоминает Alan Wake»: трейлер дополнения Whispers in the Woods к симулятору выживания Pacific Drive вызвал прямые ассоциации у игроков 16 мин.
Nintendo подтвердила слухи о большом сентябрьском Nintendo Direct — когда и где смотреть 32 мин.
Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит частицы с трассировкой пути в старые игры — без существенного падения производительности 2 ч.
Бывший инженер Microsoft рассказал, как баг разогнал игру 3D Pinball до 5000 FPS 2 ч.
Релиз российской службы каталогов ALD Pro 3.0: поддержка крупных инфраструктур, повышенная безопасность и Free-редакция продукта 2 ч.
В Spotify наконец появилась поддержка стриминга музыки FLAC «без потерь» 2 ч.
Meta и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast 3 ч.
Облачный провайдер Linx Cloud запустил объектное хранилище S3 3 ч.
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире 24 мин.
CoreWeave сформировала венчурное подразделение для поддержки проектов в области ИИ 32 мин.
Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 10 000 со встроенным кабелем и мощностью 67 Вт дебютировал за пределами Китая 2 ч.
Госзакупки электроники Huawei, Lenovo и HP резко снизились 3 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 4 ч.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 4 ч.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 5 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 5 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 5 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 5 ч.