Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит частицы с трассировкой пути в старые игры — без существенного падения производительности

Nvidia представила крупное обновление RTX Remix, с которым в классические игры стало возможным добавить огонь, дым и визуальные эффекты с поддержкой трассировки пути, правда, на старых видеокартах возможны некоторые проблемы.

Накануне, 9 сентября, компания анонсировала крупное обновление RTX Remix, в которое вошла «усовершенствованная система частиц с трассировкой пути» — она добавляет эффекты частиц для таких объектов как огонь и дым, обеспечивая полное управление освещением и анимацией и не затрагивая при этом оригинальный игровой движок. Симуляция частиц ведёт себя как неотъемлемая часть мира с трассировкой лучей: частицы отбрасывают тени, тени падают на них, присутствуют их отражения, есть реакции на физику и камеру. С этим обновлением моддеры смогут добавлять визуальные эффекты, ранее доступные только в современных игровых движках.

Можно прорисовывать «десятки тысяч» частиц с трассировкой пути «без существенного снижения производительности», пообещали в компании. Это смелое заявление может навлечь на производителя критику. В прежних проектах на базе RTX Remix, в том числе Portal RTX, сцены с большим количеством частиц выводили на максимальную производительность даже мощные видеокарты с включённым DLSS. Nvidia говорит, что нужны модели хотя бы поколения GeForce RTX 30, но даже на флагманских 3090 частота кадров иногда демонстрировала просадку значительно ниже 60 кадров в секунду, когда в сцене было большое количество частиц.

Упростился и процесс разработки модов: игровые текстуры теперь можно через меню разработчика помечать как источники частиц и задавать для них такие параметры как размер и цвет прямо в интерфейсе Remix. Улучшенный Remix Toolkit получил поддержку скриптов для управления освещением и физикой столкновений на базе движка PhysX. Заявлено о совместимости с более чем 165 играми при использовании DX8 или DX9 с конвейером стандартных функций. Не исключаются, конечно, отдельные сбои и проблемы с прорисовкой в некоторых играх, но на деле видно, что Nvidia действительно стремится сделать RTX Remix более мощным и практичным инструментом.