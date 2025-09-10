Сегодня 10 сентября 2025
Новости Software
«Напоминает Alan Wake»: трейлер дополнения Whispers in the Woods к симулятору выживания Pacific Drive вызвал прямые ассоциации у игроков

Разработчики из Ironwood Studios совместно с издательством Kepler Interactive анонсировали первое дополнение к своему симулятору выживания Pacific Drive. Аддон получил название Whispers in the Woods, по случаю его анонса был представлен отдельный трейлер.

Источник изображений: Kepler Interactive

Источник изображений: Kepler Interactive

Pacific Drive — необычный симулятор выживания от первого лица, в котором единственным верным спутником главного героя является автомобиль. Каждая вылазка здесь — это полная испытаний поездка на машине с обязательным сбором ресурсов. Универсал нужно улучшать, устанавливая на него дополнительные защитные панели и оборудование.

Местом действия анонсированного дополнения станет новая загадочная часть Олимпийской зоны отчуждения, которая присутствовала и в основной игре. На этот раз нужно будет переместиться в густые леса, изобилующие странными символами и нераскрытыми тайнами. Прохождение нового приключения займёт от 8 до 12 часов, при этом игрок повстречает новых персонажей и сможет собрать эксклюзивные детали для автомобиля.

Whispers in the Woods
В плане контента Whispers in the Woods предложит уникальные гаражные станции, модификаторы маршрутов и артефакты. Последние способны создавать загадочные эффекты, необходимые для выживания в лесной зоне.

Whispers in the Woods поступит в продажу до конца 2025 года на PC (Steam, EGS) и PS5. Увиденное в анонсирующем трейлере геймерам очень понравилось, поэтому они оставили множество положительных комментариев под роликом. «Напоминает Alan Wake, я полностью к этому готов», — написал Ciry159.

Источник:

Теги: ironwood studios, pacific drive, kepler interactive, симулятор выживания, приключение
