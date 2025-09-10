Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире

У Google ушли несколько лет, чтобы добиться успеха в данном сегменте, но теперь бренд Pixel стал активно набирать обороты. По сравнению с прошлым годом он оказался самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире, подсчитали аналитики Counterpoint Research.

В последнее время рынок смартфонов премиум-класса стал демонстрировать рост, и самой быстрорастущей маркой в сегменте оказалась Google Pixel. В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов показал рост на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это полугодие в сегменте обычно приходится некоторый спад, потому что новые iPhone и другие крупные новинки, как правило, выходят во втором полугодии.

Неудивительно, что у Apple здесь наибольшая доля рынка в 62 % при росте поставок на 3 %, но в прошлом году на долю iPhone приходились 65 %. Второе место сохранила за собой Samsung с долей 20 % и ростом поставок на 8 % — у корейского производителя на первое полугодие традиционно приходится выпуск линейки классических флагманов Galaxy S. Huawei и Xiaomi нарастили поставки на 24 % и 55 % соответственно; доля Huawei выросла с 7 % до 8 %.

Главная история успеха в этом зачёте осталась за Google Pixel, чьи продажи в первой половине 2025 года выросли на колоссальные 105 % год к году — в основном за счёт «высоких показателей серии Pixel 9, выхода на новые рынки и активного продвижения бренда», отметили аналитики. В итоге компания вошла в пятёрку ведущих марок премиальных смартфонов. На рынке США бренд занял четвёртое место, а в Европе Google сыграла на успехе складных смартфонов. Хотя в абсолютных показателях доля рынка Google Pixel остаётся значительно ниже, чем у других в пятёрке ведущих брендов.