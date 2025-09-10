Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Google Pixel стал самым быстрорастущим б...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире

У Google ушли несколько лет, чтобы добиться успеха в данном сегменте, но теперь бренд Pixel стал активно набирать обороты. По сравнению с прошлым годом он оказался самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире, подсчитали аналитики Counterpoint Research.

В последнее время рынок смартфонов премиум-класса стал демонстрировать рост, и самой быстрорастущей маркой в сегменте оказалась Google Pixel. В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов показал рост на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это полугодие в сегменте обычно приходится некоторый спад, потому что новые iPhone и другие крупные новинки, как правило, выходят во втором полугодии.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Неудивительно, что у Apple здесь наибольшая доля рынка в 62 % при росте поставок на 3 %, но в прошлом году на долю iPhone приходились 65 %. Второе место сохранила за собой Samsung с долей 20 % и ростом поставок на 8 % — у корейского производителя на первое полугодие традиционно приходится выпуск линейки классических флагманов Galaxy S. Huawei и Xiaomi нарастили поставки на 24 % и 55 % соответственно; доля Huawei выросла с 7 % до 8 %.

Главная история успеха в этом зачёте осталась за Google Pixel, чьи продажи в первой половине 2025 года выросли на колоссальные 105 % год к году — в основном за счёт «высоких показателей серии Pixel 9, выхода на новые рынки и активного продвижения бренда», отметили аналитики. В итоге компания вошла в пятёрку ведущих марок премиальных смартфонов. На рынке США бренд занял четвёртое место, а в Европе Google сыграла на успехе складных смартфонов. Хотя в абсолютных показателях доля рынка Google Pixel остаётся значительно ниже, чем у других в пятёрке ведущих брендов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Специалисты iFixit оценили Google Pixel 10 средним баллом за ремонтопригодность
Покупатели смартфонов Google Pixel 10 жалуются на проблемы с дисплеем
WhatsApp получит поддержку голосовых и видеозвонков через спутник, но пока только на Google Pixel 10
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11
Стало известно, сколько оперативной памяти в iPhone 17 и остальных новинках Apple
Теги: google, pixel, counterpoint research
google, pixel, counterpoint research
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Прекращена разработка Nova Launcher — одного из самых популярных лайнчеров для Android 14 мин.
«Напоминает Alan Wake»: трейлер дополнения Whispers in the Woods к симулятору выживания Pacific Drive вызвал прямые ассоциации у игроков 16 мин.
Nintendo подтвердила слухи о большом сентябрьском Nintendo Direct — когда и где смотреть 32 мин.
Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит частицы с трассировкой пути в старые игры — без существенного падения производительности 2 ч.
Бывший инженер Microsoft рассказал, как баг разогнал игру 3D Pinball до 5000 FPS 2 ч.
Релиз российской службы каталогов ALD Pro 3.0: поддержка крупных инфраструктур, повышенная безопасность и Free-редакция продукта 2 ч.
В Spotify наконец появилась поддержка стриминга музыки FLAC «без потерь» 2 ч.
Meta и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast 3 ч.
Облачный провайдер Linx Cloud запустил объектное хранилище S3 3 ч.
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире 24 мин.
CoreWeave сформировала венчурное подразделение для поддержки проектов в области ИИ 32 мин.
Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 10 000 со встроенным кабелем и мощностью 67 Вт дебютировал за пределами Китая 2 ч.
Госзакупки электроники Huawei, Lenovo и HP резко снизились 3 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 4 ч.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 4 ч.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 5 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 5 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 5 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 5 ч.