Oppo представила доступные смартфоны A6 GT и A6i на чипах Qualcomm и MediaTek

Ранее на этой неделе компания Oppo представила смартфон среднего уровня A6 Pro. Теперь же линейка пополнилась ещё двумя моделями: A6 GT и A6i, которые также не отличаются высокой ценой, но при этом готовы предложить неплохую производительность.

Oppo A6 GT получил от разработчиков 6,8-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой разрешения 2800 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации экрана 240 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 1600 кд/м². Оптический сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. В верхней части дисплея есть вырез, в котором установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса расположена двойная основная камера, объединяющая основной сенсор на 50 Мп с 2-мегапиксельной монохромной камерой.

За производительность в A6 GT отвечает восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Смартфон доступен в синем, белом и розовом вариантах цветового исполнения корпуса. Розничная стоимость A6 GT с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ составит $238, вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ обойдётся в $252, а за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ придётся заплатить $294.

Что касается модели A6i, то она оснащена ЖК-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, который поддерживает разрешение 1604 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Задействована панель с пиковой яркостью 1000 кд/м² и частотой дискретизации экрана 240 Гц. В наличии фронтальная камера на 8 Мп и двойная основная, включающая сенсор на 50 Мп и монохромный датчик на 2 Мп. Смартфон построен на базе восьмиядерного микропроцессора MediaTek Dimensity 6300. Конфигурацию дополняют 6 или 8 Гбайт ОЗУ и накопитель на 128 или 256 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Смартфон A6i имеет габариты 165,71 × 76,24 × 7,99 и весит 194 г. Он доступен в чёрном и белом цветовых вариантах. Версия устройства с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт оценена в $112, модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ — в $140, а вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ — в $154.