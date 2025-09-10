Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windo...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windows и Office, включая восемь критических

Microsoft выпустила обновления безопасности для своих операционных систем Windows, а также программного обеспечения Office — в общей сложности устранено 80 уязвимостей. Компания классифицировала восемь уязвимостей в Windows и Office как критические, но ни одна из них пока не была использована для реальных атак.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Большинство уязвимостей (58) относятся к различным версиям Windows, для которых Microsoft всё ещё предлагает обновления безопасности: Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Компания классифицировала семь уязвимостей безопасности в Windows как критические, включая четыре уязвимости удалённого выполнения кода (RCE). Пять из этих критических уязвимостей связаны с графическими компонентами. Для выполнения вредоносного кода достаточно открыть заражённый файл изображения, например, загруженный с веб-сайта. Уязвимость утечки данных CVE-2025-53799 выделяется тем, что её эксплуатация может раскрыть лишь небольшую часть рабочей памяти.

Microsoft также исправила пять уязвимостей безопасности в Hyper-V (платформа для аппаратной виртуализации, — прим. ред.), одна из которых (CVE-2025-55224) классифицируется как критическая. Остальные уязвимости связаны с повышением привилегий (EOP). Ещё одна критическая уязвимость (CVE-2025-54918), связанная с повышением привилегий, была обнаружена в NT LAN Manager. С её помощью злоумышленник с правами пользователя может получить системную авторизацию через сеть чтобы использовать её в рамках целевой атаки.

Наивысший рейтинг получила уязвимость CVE-2025-55232, обнаруженная в Microsoft High Performance Compute (HPC) Pack. Злоумышленник может удалённо внедрить код без учётной записи пользователя и выполнить его самостоятельно. Уязвимость затрагивает только кластеры высокопроизводительных компьютеров. В качестве одной из мер Microsoft рекомендует блокировать TCP-порт 5999.

В этом месяце Microsoft также устранила 10 уязвимостей в службе маршрутизации и удалённого доступа (RRAS). Две уязвимости относятся к RCE (Remote Code Execution) и позволяют злоумышленнику удалённо выполнять произвольный код. Остальные связаны с утечками данных. Все относятся к категории высокого риска. В службе брандмауэра Windows были устранены шесть уязвимостей EOP с высокой степенью риска. Злоумышленник с правами пользователя может использовать их для получения авторизации локальной системной учётной записи и выполнения вредоносного кода.

Также Microsoft устранила 16 уязвимостей в семействе программных продуктов Office — 12 из них связаны с удалённым выполнением кода (RCE). Одна (CVE-2025-54910) отмечена как критическая, поскольку вектором атаки служит окно предварительного просмотра. Это означает, что атака может быть осуществлена ​​просто путём отображения заражённого файла в окне предварительного просмотра, даже без его открытия. Microsoft относит остальные уязвимости Office к категории высокого риска. В этом случае для активации кода эксплойта пользователю необходимо открыть заражённый файл. В Excel компания устранила восемь уязвимостей RCE.

Следующий крупный выпуск обновлений безопасности запланирован на 14 октября. В этот же день прекратится официальная поддержка операционной системы Windows 10.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сентябрьское обновление безопасности Windows устранило сбои при установке приложений
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин
В Android закрыли уязвимость, позволявшую захватить контроль над смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры
Meta✴ обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram✴ и других платформах
Злоумышленники стали проявлять повышенный интерес к доменам российских компаний
Теги: обновление, безопасность, microsoft, windows, office
обновление, безопасность, microsoft, windows, office
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Новое дополнение к Crusader Kings 3 возмутило игроков ценой и качеством — сотрудник Paradox взял всю вину на себя 59 мин.
Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windows и Office, включая восемь критических 2 ч.
Видеохостинг Vimeo стал частным — его купила Bending Spoons за $1,38 млрд 2 ч.
Спустя 11 лет в The Binding of Isaac: Rebirth появились описания предметов — фанаты не верят своему счастью 3 ч.
В интернете появилась система, которая заставит разработчиков ИИ платить за контент 4 ч.
Прекращена разработка Nova Launcher — одного из самых популярных лаунчеров для Android 5 ч.
«Напоминает Alan Wake»: трейлер дополнения Whispers in the Woods к симулятору выживания Pacific Drive вызвал прямые ассоциации у игроков 5 ч.
Nintendo подтвердила слухи о большом сентябрьском Nintendo Direct — когда и где смотреть 5 ч.
Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит частицы с трассировкой пути в старые игры — без существенного падения производительности 6 ч.
Бывший инженер Microsoft рассказал, как баг разогнал игру 3D Pinball до 5000 FPS 6 ч.
Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями 49 мин.
Модульная компактная экшн-камера DJI Osmo Nano показалась на фото до анонса 2 ч.
Новость о заказах на $0,5 трлн привела к рекордному за 26 лет росту акций Oracle 4 ч.
Oppo представила доступные смартфоны A6 GT и A6i на чипах Qualcomm и MediaTek 4 ч.
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире 5 ч.
CoreWeave сформировала венчурное подразделение для поддержки проектов в области ИИ 5 ч.
Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 10 000 со встроенным кабелем и мощностью 67 Вт дебютировал за пределами Китая 6 ч.
Госзакупки электроники Huawei, Lenovo и HP резко снизились 8 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 8 ч.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 8 ч.