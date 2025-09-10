Фильм по BioShock «однозначно» будет основан на первой BioShock и выйдет нескоро

Продюсер Рой Ли (Roy Lee) в интервью изданию The Direct поделился новыми подробностями экранизации культовой франшизы шутеров BioShock от 2K, анонсированной стриминговым сервисом Netflix в 2022 году.

Хотя с официального анонса фильма по BioShock прошло уже более трёх лет, до сих пор фанаты не были избалованы деталями адаптации. Из разговора Ли с The Direct стало понятно почему.

На вопрос журналиста The Direct, может ли продюсер хоть что-то рассказать о сюжете или подходе к фильму, Ли ответил: «Netflix хочет, чтобы мы всё держали в тайне, но [экранизация] однозначно будет основана на первой BioShock».

Ли также рассказал, что в производстве адаптации BioShock образовалась пауза. В ожидании режиссёра Фрэнсиса Лоуренса (Francis Lawrence), который должен снять фильм, команда продолжает доработку сценария.

Сейчас Лоуренс занят на съёмках боевика «Голодные игры: Рассвет жатвы» (выйдет 20 ноября 2026 года в США) и на BioShock переключится после того, как закончит с этим проектом. Так что на скорую премьеру рассчитывать не стоит.

События оригинальной BioShock разворачиваются в 1960 году. Молодой человек по имени Джек в результате авиакатастрофы попадает в подводный город-утопию Восторг, где к этому времени от утопии осталось одно название.

Прошлым летом Лоуренс в интервью IGN сообщил, что новое руководство Netflix сократило бюджет BioShock, поэтому экранизация расскажет «более личную», нежели «грандиозную» историю.