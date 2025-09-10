Сегодня 11 сентября 2025
Microsoft отменила дань для разработчиков, публикующих приложения в Microsoft Store

Microsoft объявила, что с сегодняшнего дня разработчикам приложений для Windows больше не придётся платить за публикацию своих продуктов в магазине Microsoft Store. Компания также возьмёт на себя хостинг и подписание каждого приложения, избавив создателей ПО от необходимости платить за эти услуги.

Источник изображения: Bleeping Computer

Источник изображения: Bleeping Computer

Microsoft заявила, что теперь разработчики могут размещать приложения Win32 (включая .NET WPF и WinForms), UWP, PWA, .NET MAUI или Electron в Microsoft Store без уплаты регистрационного взноса.

«Упакуйте своё приложение в формат MSIX, и мы разместим ваш исполняемый файл на нашей инфраструктуре и оплатим его распространение — вам не нужно настраивать собственную CDN. Мы также бесплатно подпишем ваше приложение для повышения доверия и безопасности, а Windows будет автоматически предоставлять для него обновления, поэтому ваши пользователи всегда будут иметь последнюю версию вашего ПО без дополнительных усилий», — сообщила Microsoft.

Разработчики неигровых приложений для Windows также могут внедрить собственную систему оплаты внутри приложения, чтобы получать весь доход.

Для начала работы разработчикам необходимо войти в свою личную учётную запись Microsoft и следовать инструкциям нового пользовательского интерфейса. Однако перед публикацией приложений также необходимо подтвердить свою личность, отсканировав действительное удостоверение личности государственного образца и предоставив свою фотографию анфас.

«Разработчикам больше не понадобится кредитная карта для начала работы, что устраняет ключевое препятствие, с которым сталкивались многие творцы по всему миру. Отменяя эти единовременные сборы, Microsoft создаёт более инклюзивную и доступную платформу, которая позволяет большему числу разработчиков создавать инновации, делиться информацией и добиваться успеха в экосистеме Windows», — прокомментировала Четна Дас (Chetna Das), старший менеджер по продуктам Microsoft.

После выпуска Windows 11 в июне 2021 года Microsoft представила обновлённый магазин приложений с современным дизайном и поддержкой публикации приложений, созданных с использованием Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java и Progressive Web Apps. По данным Microsoft, цифровая дистрибьюторская платформа компании, ранее известная как Windows Store, насчитывает более 250 млн активных пользователей в месяц.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft store, приложения, магазин приложений, microsoft
