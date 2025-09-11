Сегодня 11 сентября 2025
Владельцы iPhone 14 и 15 получат ещё оди...
Новости Software
Владельцы iPhone 14 и 15 получат ещё один бесплатный год спутниковых функций

Пользователям iPhone 14 и 15 не нужно будет платить за функцию спутниковой связи Emergency SOS от Apple как минимум до ноября 2026 года. Но это касается только устройств, активированных до 9 сентября, сообщает The Verge.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Пользователи, которые активировали свой iPhone до 9 сентября 2025 года и находятся в стране, где поддерживается Emergency SOS, получат, таким образом, ещё один бесплатный год работы сервиса.

Функцию Emergency SOS компания Apple представила в ноябре 2022 года, и тогда обещали только два года бесплатного использования. Но в 2023 году Apple добавила ещё один — третий — бесплатный год для пользователей iPhone 14. Он должен истечь в ноябре 2025 года. И вот теперь этот срок продлён ещё на год, до ноября 2026 года.

В официальном сообщении Apple говорится: «Бесплатная пробная версия продляется для пользователей iPhone 14 и iPhone 15, активировавших устройство в стране с поддержкой спутниковых функций Apple до 12:00 ночи по тихоокеанскому времени 9 сентября 2025 года».

Спутниковую связь будут поддерживать и новые модели iPhone 17, представленные на днях, а также часы Apple Watch Ultra 3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ios, iphone 15, спутниковая связь, iphone 14
