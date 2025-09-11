Критики вынесли вердикт Borderlands 4 — всё ещё не уровень Borderlands 2, но уже лучше Borderlands 3

В преддверии официального релиза первых обзоров от западных критиков удостоился амбициозный лутер-шутер с открытым миром Borderlands 4 от издательства 2K и разработчиков из американской студии Gearbox Software.

На сайте Metacritic собралось уже более 60 обзоров Borderlands 4 со средним рейтингом 84 % — все издания оценивали ПК-версию. На OpenCritic картина схожая — 85 % при 30 отзывах (игру рекомендуют все 100 % журналистов).

Borderlands 4 не стала самой высокооценённой игрой серии (это звание до сих пор принадлежит Borderlands 2 c 89−91 % на Metacritic), но опередила Borderlands 3 — шутер 2019 года на релизе заслужил 78−82 %.

Рецензенты остались довольны как никогда увлекательным геймплейным циклом, похорошевшей стрельбой, широким выбором оружия, существенным улучшением сценария по сравнению с Borderlands 3 и приятной графикой на Unreal Engine 5.

В минусы проекту записали типичные проблемы открытого мира, скучные побочные задания, неровный тон, однообразный дизайн врагов, баги, вылеты и проблемы с производительностью, которые должен исправить патч первого дня.

Критики сходятся во мнении, что Borderlands 4 получилась отличным шутером. В нём весело проводить время с друзьями, хоть он и не претендует на сюжетную глубину или новое слово в жанре.

Borderlands 4 уже вышла на PC (недоступна в российских Steam, EGS) — релиз сопровождался насыщенным кинематографическим трейлером. На PS5, Xbox Series X и S игра дебютирует в ночь на 12 сентября, а до Nintendo Switch 2 доберётся 3 октября.