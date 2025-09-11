Сегодня 11 сентября 2025
Intel воскресила легендарный шестиядерник Core i5-10400 под новым именем Core i5-110

Похоже, Intel испытывает ностальгию по старым процессорам, поскольку сегодня компания выпустила Core i5-110 на базе Comet Lake — дизайна пятилетней давности, в основе которого используется 14-нм техпроцесс производства. При этом о прекращении выпуска последних моделей процессоров серии Comet Lake компания сообщала ещё в прошлом году.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Хотя Core i5-110, несомненно, относится к семейству Comet Lake, Intel записывает чип в серию Core 1, состоящую в основном из мобильных процессоров, а также встраиваемых Raptor Lake Refresh. Если верить базе данных Intel Ark, компания выпустила процессор в третьем квартале этого года.

Как пишет VideoCardz, Core i5-110 — ничто иное, как Core i5-10400 (Comet Lake) с другим названием, предлагающий те же самые характеристики. Новый чип имеет 6 ядер с поддержкой 12 потоков, работает на частоте от 2,9 до 4,3 ГГц и получил 12 Мбайт кеш-памяти L3. Процессор также оснащён встроенной графикой Intel UHD Graphics 630 с частотой от 350 МГц до 1,1 ГГц и поддерживает до 128 Гбайт памяти DDR4-2666. Заявленный показатель обоих процессоров составляет 65 Вт. Core i5-110 предназначен для материнских плат Intel 400-й и 500-й серий с процессорным разъёмом LGA 1200.

Несмотря на то, что это обычный ребрендинг, Intel продаёт Core i5-110 по той же цене, по которой продавала Core i5-10400. Рекомендованная стоимость Core i5-110 составляет $200, если верить базе данных сайта Intel Ark. Это безумная цена для процессора, основанного на архитектуре Comet Lake, берущей своё начало от Skylake, появившейся в 2015 году. Все эти чипы выпускаются на откровенно устаревшем техпроцессе 14 нм+++.

Ранее Intel уже была замечена за перевыпуском старых чипов Core i5-12400 и i5-12400F (Alder Lake-S) под видом новых Core 5 120 и Core 5 120F (Bartlett Lake-S), предлагающих те же характеристики, что и модели, выпущенные в 2022 году. Впрочем, в розничную продажу все подобные модели, скорее всего, не попадут. Вероятнее всего они производятся по спецзаказам каких-то крупных OEM-производителей для установки в готовые компьютеры офисного назначения.

Источники:

intel, comet lake, процессор, lga 1200
