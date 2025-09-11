Сегодня 11 сентября 2025
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача. На этот раз пользователям дарят сразу три игры, включая стремительный киберпанковый слешер Ghostrunner 2 от студии One More Level.

Источник изображения: 505 Games

Источник изображения: 505 Games

События Ghostrunner 2 разворачиваются спустя год после финала первой части. По сюжету главный герой Джек отправляется за пределы города-башни Дхармы, чтобы сразиться с культом киберниндзя и определить будущее человечества.

Ghostrunner 2 вышла в октябре 2023 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки критиков (79−81 % на Metacritic и 79 % на OpenCritic) и «очень положительные» отзывы в Steam (там рейтинг проекта составляет 81 %).

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Ghostrunner 2 в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — никакими ограничениями раздача не сопровождается. Имеется перевод на русский.

В сиквеле у героя появился мотоцикл (источник изображения: Epic Games Store)

В сиквеле у героя появился мотоцикл (источник изображения: Epic Games Store)

Помимо прочего, пользователи EGS могут бесплатно загрузить медитативную головоломку Monument Valley 2 (PC, Android, iOS) и низкополигональную 4X-стратегию The Battle of Polytopia (PC, Android, iOS).

В отличие от Ghostrunner 2, раздачи Monument Valley 2 и The Battle of Polytopia проходят не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Стоит отметить, что на Android игры доступны по всему миру, а на iOS — только в Евросоюзе.

Забрать Ghostrunner 2, Monument Valley 2 и The Battle of Polytopia можно в течение недели, до 18 сентября (18:00 МСК). Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Project Winter и Samorost 2.

ghostrunner 2, one more level, экшен, epic games store, epic games
