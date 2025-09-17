Сегодня 17 сентября 2025
«Базис» выходит на рынок Бразилии
Software
«Базис» выходит на рынок Бразилии

«Базис», крупнейший российский разработчик решений по управлению динамической IT-инфраструктурой, объявляет о начале работы на рынке Бразилии. Вендор заключил соглашение с бразильской компанией Banif Investimento Participações S.A. — игроком, оказывающим инвестиционно-банковские услуги с 1972 года. Подписание состоялось в рамках международного форума Kazan Digital Week 2025.

На первом этапе партнёры протестируют по модели SDK флагманские продукты «Базиса» — платформу серверной виртуализации Basis Dynamix и решение для виртуализации рабочих столов и терминального доступа Basis Workplace. Такой подход предполагает передачу набора компонентов, библиотек и технической документации. На их основе Banif Investimento сможет создать новый продукт, адаптированный под требования регулятора и особенности локального рынка.

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

Пилотные внедрения пройдут в инфраструктуре крупнейших банков Бразилии, Itaú Unibanco и Bradesco, чья совокупная клиентская база насчитывает десятки миллионов человек. Число сотрудников в Itaú Unibanco превышает 95 тыс. специалистов, в Bradesco — 84 тыс. По итогам пилота будет собрана обратная связь, которая ляжет в основу дальнейшей работы над продуктом.

«Выход в Бразилию стал первым шагом "Базиса" в рамках стратегии международной экспансии — для работы в стране уже сформирована специализированная команда в составе коммерческого блока. Мы планируем развивать присутствие в государствах португалоязычного кластера, включая наиболее перспективные страны Африки — в частности, Анголу, обладающую высоким потенциалом цифровизации и дружественными отношениями с Россией. Сотрудничество с Бразилией также открывает новые возможности для работы на рынке стран БРИКС. Бразилия — одна из крупнейших экономик Глобального Юга, где численность интернет-пользователей превышает 191 млн человек, а уровень проникновения онлайн-банкинга составляет около 94 %. На этом фоне особенно заметен растущий спрос на независимые и масштабируемые технологические решения», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Сегодня на бразильском рынке формируется запрос на новые технологические стандарты: заказчики ищут не просто альтернативу, а решения, которые по уровню технологической зрелости и производительности не уступают глобальным лидерам, но при этом являются более гибкими и лучше адаптируются под локальные реалии. Совместная работа с "Базисом" отвечает на этот запрос — и Basis Dynamix, и Basis Workplace доказали свою состоятельность в крупных российских проектах и хорошо подходят для амбициозных задач бразильского финансового сектора. Наше партнёрство не просто расширяет ассортимент решений на рынке, а задаёт новый уровень технологической конкуренции», — отметил Жоао Лаэрсио Силвэрио, директор Banif Investimento.

Бразилия — один из крупнейших цифровых рынков Латинской Америки. В стране действует национальная стратегия E-Digital, активно развивается цифровое государство, оцифровано более 78 % федеральных услуг. На платформе Gov.br зарегистрировано свыше 160 млн пользователей, а ежегодный экономический эффект от внедрения электронных сервисов составляет порядка 4,5 млрд реалов. В 2024 году IT-рынок вырос на 13,9 %, а его доля составила 36 % всего IT-рынка Латинской Америки. По данным iKS Consulting, Россия занимает 5-е место среди стран-импортёров в Бразилию, что подчёркивает растущий интерес к технологическому сотрудничеству.

