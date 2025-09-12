Сегодня 12 сентября 2025
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows

Впервые компания Microsoft сообщила о намерении отказаться от использования языка сценариев Visual Basic Script Edition в 2023 году, тем самым дав разработчикам и корпоративным клиентам достаточно времени для подготовки к этому. Теперь же программный гигант вновь напомнил о сором прекращении поддержки VBScript, что может оказать существенное влияние на пользовательские решения для автоматизации, интегрированные с офисными приложениями пакета Microsoft Office.

Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

VBScript десятилетиями являлся неотъемлемой частью Windows. Язык сценариев был представлен ещё в Windows 98, Windows NT 4.0 Option Pack и Windows CE. Он создан на основе языка программирования Visual Basic и предназначен для применения в приложениях с поддержкой технологии Active Scripting. В основном VBScript использовался для автоматизации выполнения задач и расширения функциональности офисных приложений за счёт выполнения VBS-скриптов.

VBScript тесно связан с Internet Explorer и к настоящему моменту в значительной степени устарел, поскольку в современных версиях Windows есть более надёжные инструменты написания сценариев, такие как PowerShell. Кроме того, хакеры часто использовали язык сценариев для реализации атак с использованием вредоносного программного обеспечения, такого как Lokibot, Emotet, Love Bug (ILOVEYOU) и Qbot.

Начиная с Outlook 97, VBScript можно было задействовать для создания макросов в приложениях Microsoft Office. Теперь же Microsoft в очередной раз напомнила пользователям о намерении отказаться от использования VBScript в скором времени. На первом этапе, который продлится до 2026 или 2027 года, VBScript будет включен по умолчанию как компонент по запросу. Это гарантирует, что существующие решения на его основе продолжат функционировать должным образом.

На втором этапе, реализация которого должна состояться в течение следующих двух лет, VBScript как компонент по запросу будет отключен по умолчанию. Наконец, третий этап, сроки реализации которого еще не были определены, предполагает полное удаление VBScript из актуальных версий Windows. Это означает, что внешние скрипты .vbs в VBA-макросах больше не будут поддерживаться, а использование библиотеки VBScript будет приводить к сбоям в работе приложений. Чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется взаимодействовать с более современными средствами автоматизации, которые доступны в актуальных версиях Windows.

