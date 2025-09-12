Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air

На этой неделе Apple представила сверхтонкий iPhone Air, толщина корпуса которого всего 5,6 мм. Однако в угоду такому дизайну разработчикам пришлось принести немало жертв, полный список которых, вероятно, станет известен, когда смартфон попадёт в руки потребителей. Однако уже сейчас журналисты GSMArena смогли назвать как минимум девять вещей, которыми пожертвовали дизайнеры iPhone Air для достижения необходимого им результата.

Аккумуляторная батарея. iPhone Air оснащён аккумулятором ёмкостью 3149 мА·ч, что значительно меньше, чем у базового iPhone 17, корпус которого хоть и толще, но вместил батарею на 3692 мА·ч. Если же сравнивать с флагманами, то разрыв будет ещё более впечатляющим: iPhone 17 Pro Max оснащён аккумулятором на 4832 мА·ч в версии с физической SIM-картой и на 5088 мА·ч в версии с eSIM.

Вероятно, iPhone Air будет самым слабым в плане автономности среди всех моделей iPhone 17. Ещё нет результатов пользовательского тестирования, но данные маркировки энергоэффективности ЕС указывают на то, что iPhone Air может обходиться без подзарядки до 40 часов, базовый iPhone 17 — до 41 часа, а iPhone 17 Pro Max — до 53 часов. Что ещё хуже, батарея меньшего размера заряжается медленнее — iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 могут зарядиться до 50 % за 20 минут, тогда как у iPhone Air этот показатель равен 30 минутам.

Любопытно, что Apple не стала жертвовать поддержкой MagSafe, что, вероятно, могло сделать корпус ещё тоньше на какую-то долю миллиметра. Хотя, волне вероятно, что этот шаг не является бескорыстным и MagSafe в конечном итоге станет необходимым к покупке аксессуаром для обеспечения должного уровня автономности iPhone Air.

Размер дисплея. Разработчики оснастили iPhone Air 6,5-дюймовым дисплеем, что меньше 6,7-дюймового экрана iPhone 16 Plus и 6,9-дюймового дисплея iPhone 16 и iPhone 17 Pro Max. При этом он больше 6,3-дюймового дисплея iPhone 17. Упомянуть об этом стоило, поскольку, возможно, размер дисплея iPhone Air обусловлен технологическим ограничением.

Этот смартфон остался единственным среди моделей текущего поколения, где используется титановая рама, во всех остальных iPhone 17 задействован алюминий. Титан более прочный, а это значит он лучше сопротивляется изгибу. Однако при таком тонком корпусе даже титановая рама могла оказаться недостаточно прочной, если бы разработчики выбрали 6,7- или 6,9-дюймовый дисплей. Вероятно, после появления данных о результатах прохождения iPhone Air тестов на изгиб станет понятнее, почему выбран именно такой размер экрана.

Основная камера. iPhone Air оснащён основной камерой на базе всего одного датчика изображения. Возможно, такой вариант неплох для доступного iPhone 16e, но для смартфона стоимостью $1000 данный подход не выглядит оптимальным. Причём это даже не лучший сенсор среди используемых в iPhone нынешнего поколения.

Разработчики оснастили iPhone Air 1/1,56-дюймовым сенсором как в iPhone 17, который меньше 1/1,28-дюймового датчика, используемого в моделях Pro. Что касается размера пикселя, то он составляет 1,0 мкм против 1,22 мкм у флагманов. Об этом можно было бы умолчать, если бы не было ограничения кадровой частоты при съёмке 4K-видео 60 кадрами в секунду, тогда как модели Pro могут снимать с частотой до 120 кадров в секунду. В дополнение к этому в iPhone Air отсутствует поддержка ProRes, ProRes RAW и Apple Log 2.

Также исчез лидар, который в Pro-моделях используется для ускорения автофокусировки и улучшения качества в портретном режиме. Ещё лидар задействуется в некоторых приложениях, в том числе для 3D-сканирования объектов, повышения точности отслеживания в AR-приложениях и др.

Телефото-модуль. Используемый в iPhone Air 48-мегапиксельный датчик изображения поддерживает двукратный зум без потерь, но на этом всё, поскольку дальше качество начинает ухудшаться. Решить эту проблему мог бы телефото-модуль, но его нет.

Любопытно, что Samsung в Galaxy S25 Edge также обошлась без телефото-модуля, но там основная камера построена на базе 200-мегапиксельного датчика. Вероятно, у этой камеры больше шансов сделать качественный снимок при использовании двукратного зума, хотя это ещё предстоит проверит на практике. Также не исключено, что Apple не оснастила iPhone Air датчиком на 200 Мп, чтобы владельцы iPhone 17 Pro Max не чувствовали себя обделёнными из-за того, что в более доступном смартфоне один из сенсоров лучше, чем в их более дорогих моделях.

Сверхширокоугольная камера. Далеко не всем пользователям может часто требоваться широкоугольная камера. Однако даже в этих случаях она предлагает уникальный ракурс, который невозможно получить с помощью более узкого объектива. Кроме того, в iPhone на широкоугольную камеру возлагается функция макросъёмки, которой в iPhone Air попросту нет.

Флагманский процессор. В рамках презентации было объявлено, что iPhone Air получил флагманский чип Apple A19 Pro. Так ли это на самом деле? Apple традиционно скупа на подробности о чипах A-серии. Всё, что известно об их характеристиках, указано в таблице ниже.

Хотя Apple не афиширует объём оперативной памяти в своих смартфонах, известно, что модели Air и Pro поставляются с 12 Гбайт ОЗУ, тогда как базовый iPhone 17 получил только 8 Гбайт ОЗУ. Возможно, это и есть причина приставки «Pro» у используемого в iPhone Air чипа, но точно на данный момент это неизвестно.

USB 3.0. Многие люди используют интерфейс USB Type-C на своих iPhone только для подключения зарядного устройства. Однако Pro-модели iPhone могут записывать видео ProRes в формате 4K на скорости до 120 кадров в секунду на внешний накопитель.

Не исключено, что из-за отсутствия поддержки в iPhone Air технологии ProRes смартфон не получил USB 3.0. Конечно, более вероятно, что смартфон не поддерживает ProRes из-за камеры, которая не может показать производительность, аналогичную флагманским моделям. Однако возможность записи видео на внешний носитель является полезной опцией, поскольку разница между моделями с большим объёмом внутреннего накопителя весьма ощутима.

Стереодинамики. В iPhone Air всего один динамик, встроенный в верхнюю часть корпуса. Возможно, что из-за толщины корпуса разработчикам не хватило места, чтобы встроить ещё один динамик в нижней части корпуса. Также не исключено, что было принято решение отдать это место под аккумулятор.

Чехол-бампер. Чехлы-бамперы стали необходимостью, когда разработчики не сумели должным образом изолировать антенны в iPhone 4 и прикосновение руки могло значительно ухудшить силу сигнала. Эту проблему решили в смартфонах следующего поколения и с тех пор она не повторялась. Представленный вместе с новым смартфоном чехол-бампер из армированного поликарбоната нужен для дополнительной защиты граней, говорится в его описании. Рама смартфона выполнена из титана, который не легко помять, по крайней мере в сравнении с алюминием. Похоже, что Apple беспокоится об устойчивости корпуса своего сверхтонкого смартфона к падениям.

Как гласит пословица, красота требует жертв. Возможно, Apple пожертвовала слишком многим, чтобы создать сверхтонкий смартфон. Однако не исключено, что многим понравится дизайн устройства и они сочтут, что разработчики сохранили все необходимые функции.